«True Lies» soll bei Paramount+ stark performen

US-Fernsehen

Laut Informationen sollen die Zahlen richtig gut sein.

Das CBS-Dramahat sich in der Vorsaison sowohl bei den TV-Quoten als auch bei den Streaming-Zuschauern als solide Leistung erwiesen. Laut der CBS-Muttergesellschaft Paramount ist die durchschnittliche Zuschauerzahl (AMA) für die erste Folge der von Steve Howey und Ginger Gonzaga geleiteten Serie die drittgrößte Premiere dieser Saison bei CBS, sowohl bei Paramount+ als auch bei CBS TVE.Vor «True Lies» liegen die Premieren der zweiten Staffel des Comedy-Kraftpakets «Ghosts», das auf der Liste der CBS-Streaming-Premieren der Saison 2022/23 auf Platz eins steht, und das Erstlingsdrama «Fire Country».Die erste Staffel von «True Lies», die am 1. März auf CBS anlief, hat in den ersten vier Wochen durchschnittlich 4,6 Millionen lineare Zuschauer erreicht, basierend auf den aktuellen Daten von Nielsen, die, sofern verfügbar, eine Woche zeitversetztes Fernsehen enthalten. Nach zwei Wochen (hauptsächlich DVR) stieg die erste Folge von «True Lies» auf 5,73 Millionen Zuschauer, was einem Anstieg von 77 Prozent gegenüber der Live+Same-Day-Zuschauerzahl der Folge entspricht.