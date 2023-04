Quirin Schmidt wechselt von Sky Deutschland zu Gaumont

Köpfe

«Ich und die anderen», «Hausen» oder «Der Pass» sind nur eine Auswahl an Serien, an denen Quirin Schmidt für die Entwicklung und die Produktion verantwortlich war.

Der langjährige Executive Producer von Sky Deutschland, Quirin Schmidt, wechselt im April als Produzent zum Filmproduktionsunternehmen Gaumont. Bei Sky Deutschland war er bei der Entwicklung und der Produktion einiger preisgekrönter Serien verantwortlich. Zudem hat er den Bereich der Eigenproduktionen bei Sky Deutschland mitaufgebaut. Mit Gaumont und der Produzentin Sabine De Mardt sowie dem Produzenten Andreas Bareiss verbindet Quirin Schmidt eine langjährige Zusammenarbeit bei der Sky-Serie «Die Wespe».Gaumont Geschäftsführerin Sabine de Mardt freut sich auf Schmidts Wechsel: „Quirin ist ein großer Gewinn für unser Unternehmen. Nicht zuletzt unsere Zusammenarbeit bei «Die Wespe» hat uns gezeigt, dass er genau der richtige Produzent für unser Team ist. Wir sind überzeugt, dass Quirin mit seiner Kreativität, seinem Gespür für außergewöhnliche Geschichten und seinem breiten Netzwerk in der Branche wesentlich dazu beitragen wird, unsere ambitionierten Ziele zu verwirklichen und gemeinsam neue Meilensteine zu setzen.“„Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, außergewöhnliche Sky Originals umzusetzen und unsere Eigenproduktionen fest im Markt zu verankern. Quirin hat als Executive Producer einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Wir sind sicher, dass er in seiner neuen Position bei Gaumont ebenso beeindruckende Projekte verwirklichen wird, und wünschen ihm nur das Beste. Wir werden seine künftigen Produktionen mit großem Interesse verfolgen“, so Elke Walthelm, Executive President Content von Sky Deutschland.Quirin Schmidt, der bei Gaumont das Produzenten -Team verstärken und für die Entwicklung und Produktion neuer Film- und Serienprojekte verantwortlich sein wird, blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei Sky Deutschland zurück und freut sich auf den nächsten Schritt in seiner Karriere: „Bei Sky die Eigenproduktionen mitaufzubauen war eine besondere Phase in meiner Laufbahn und ich bin allen Kollegen*innen dankbar für die produktiven und schönen Jahre. Nun freue ich mich, bei Gaumont die nächste Stufe zu zünden! Sabine hat in den letzten Jahren ein wundervolles Team aufgebaut, das mit sehr viel Leidenschaft und Engagement für seine Produktionen eintritt. Gerade in einer Zeit, in der sich unsere Branche neuen Aufgaben und Herausforderungen gegenübersieht, könnte ich mir kein spannenderes Umfeld wünschen, um gemeinsam mit den Kollegen*innen Geschichten zu erzählen, die bedeutsam sind und unser Publikum im positiven Sinne herausfordern und unterhalten.“