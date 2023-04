Primetime-Check

Wie viele Zuschauer wollten «Wer wird Millionär?» nicht verpassen? Schnappte sich «Die Höhle der Löwen» in der Zielgruppe den Sieg?

RTL strahlte eine weitere-Ausgabe aus und unterhielt 3,31 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf tolle 13,4 Prozent. Mit 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es diesmal zu 12,9 Prozent (Vorwoche 13,0%). Die hauchzarte Verminderung dürfte an der Konkurrenz von VOX gelegen haben, dort startete die Gründershowin eine neue Staffel und kam mit 0,84 Millionen Umworbenen auf 15,0 Prozent. Insgesamt schalteten 1,88 Millionen ein, 7,3 Prozent waren die Folge.Die größte Reichweite sicherte sich das ZDF mit dem Krimi, den 5,80 Millionen Zuschauer sahen. Damit reichte es zu 21,1 Prozent, bei den Jüngeren wies die AGF 7,0 Prozent aus.undsorgten für 3,73 und 1,72 Millionen. Die Marktanteile sanken auf 14,9 und 11,8 Prozent. Bei den Jüngeren waren noch 6,5 und 7,9 Prozent drin. Das Erste fragte, für die Antwort interessierten sich 1,85 Millionen.markierte danach eine Sehbeteiligung von 2,07 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt erzielte die blaue Eins 6,8 und 7,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte man 7,7 und 6,1 Prozent.informierte ab 22:15 Uhr 2,17 Millionen, womit man 10,3 Prozent bei allen und 7,1 Prozent bei den Jüngeren generierte.Die ProSiebenSat.1-Gruppe wurde von Sat.1 angeführt, denn die Clipshowsahen 0,91 Millionen, im Anschluss blieben fürnoch 0,79 Millionen dran. In der Zielgruppe kam man auf 5,2 und 6,8 Prozent. ProSieben setzte auf einen-Fünferpack, der zu Beginn zweimal 0,76 Millionen Zuschauer unterhielt. Ab 22:00 Uhr waren noch 0,68, 0,53 und 0,36 Millionen dabei. Bei den Umworbenen sicherte sich die rote Sieben Marktanteile von 6,2 und 5,9 Prozent, zu späterer Stunde dann 6,1, 6,9 und 6,6 Prozent.Kabel Eins unterhielt mit dem Spielfilm-Doppelund0,78 und 0,53 Millionen Zuschauer, zweimal brachte man solide 4,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zustande.generierten für RTLZWEI 0,71 und 0,77 Millionen Zuschauer, die Doppelfolge markierte 6,2 und 6,6 Prozent in d er Zielgruppe.behielten im Anschluss 0,69 Millionen, die Wiederholung durfte sich über 6,5 Prozent freuen.