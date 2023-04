Quotennews

Gleich vier private Sender wollten sich die Sonntags-Filmkrone aufsetzen.

Sat.1, ProSieben RTLZWEI und RTL - vier Kontrahenten wollten sich mit Spielfilmen die Gunst der Abendzuschauer sichern, mit grundlegend unterschiedlichem Angebot. Bei ProSieben und RTL gab es mitundjeweils deutsche Free-TV-Premieren - bei Sat.1 wurde es mitmystisch und RLTZWEI wollte den Klassiker schlecht hin,, präsentieren. Rollen wir das Feld von hinten auf und beginnen mit dem vierten Platz.Dieser geht an «Notting Hill» und RTLZWEI. Der Klassiker aus dem Jahr 1999 mit Julia Roberts und Hugh Grant sichert sich 0,59 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,2 Prozent. In der klassischen Zielgruppe sah es nicht viel rosiger aus, 0,18 Millionen Umworbene sorgten für einen entsprechenden Anteil von 2,8 Prozent. Bereits mit etwas Abstand präsentierte sich «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» auf Platz drei. Der Fantasyfilm aus dem Jahr 2016 sollte bei 0,92 Millionen Zuschauern über den Bildschirm flimmern, hier war ein Marktanteil von 3,4 Prozent möglich. Bei den Werberelevanten sorgten 0,4 Millionen für 6,5 Prozent blockierten Marktanteil.Bleiben noch zwei Titel in der Verlosung und ohne viel Umschweife: ProSieben landet mitauf Platz zwei. Die Komödie mit Ryan Reynolds läuft vor starken 1,43 Millionen Zuschauern und damit vor glatten 5,0 Prozent des TV-Marktes. Die klassische Zielgruppe sammelte 0,81 Millionen Umworbene eine, hiermit waren stolze 12,5 Prozent drin. Damit ergibt sich Platz eins fürbei RTL . Exzellente 2,36 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,1 Prozent waren nicht zu schlagen, die Zielgruppe präsentiert sich mit 0,9 Millionen auf grandiosen 13,6 Prozent des entsprechenden Marktes.