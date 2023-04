«The Masked Singer» kommt, sieht und siegt

Quotennews

Gewissermaßen feiert das Masken-Sing-Show-Spektakel einen Start-Ziel-Sieg. Zumindest was die erste Woche angeht.

Was wünscht sich ein TV-Sender von einem Staffel-Start? Eine gute Reichweite. Eine stabile Quote. Eine starke Reichweite in der Zielgruppe. Und natürlich auch hier einen entsprechend hohen Marktanteil. Hinter all diese Punkte kann Pro Sieben getrost einen Haken machen.ist wieder da! Und wie! Die erste Folge der neuen Staffel beginnt dominant mit 2,14 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Natürlich versteckt sich hierhinter die beste private Reichweite des Tages über alle Sender blickend. Der Marktanteil von 8,8 Prozent bestätigt hier.Doch der Erfolg zeigt sich auch in den weiter erwähnten Kategorien. Die klassische Zielgruppe definierte 0,96 Millionen Umworbene für sich. Selbstredend die beste Zielgruppen-Reichweite des gesamten Tages über alle Sender blickend. Der Marktanteil gefällt mit stolzen 17,9 Prozent. Es ist demnach deutlich, bei «The Masked Singer» blieben in Wochen eins keinerlei Wünsche offen.Im Anschluss an die Primetime kommtauf noch gute 1,2 Millionen Zuscahuer und 0,45 Millionen Umworbene. Das Magazin sichert sich damit ab 23:30 Uhr jeweils gute 8,2 und 12,3 Prozent Marktanteil an den jeweiligen Märkten.