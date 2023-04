Uyen Ninh  Deutsche Eigenheiten humorvoll auf TikTok, Instagram und YouTube dargestellt

YouTuber

Mit ihren kurzen Clips, die die Besonderheiten am deutschen Leben aus den Augen einer Vietnamesin aufgreifen, hat Uyen Ninh sich innerhalb kürzester Zeit eine enorme Online-Präsenz aufgebaut.

Nach einer dreijährigen Fernbeziehung entschied sich die Vietnamesin Uyen Ninh schließlich dazu, nach Deutschland zu ziehen. Schnell wurden ihr die vielen kulturellen Unterschiede deutlich und sie wunderte sich über die ein oder andere Eigenart. Dies inspirierte sie schließlich dazu, kurze Videos über all das zu drehen, was ihr am Leben in Deutschland aufgefallen war. Ihr TikTok- und YouTube-Account gingen durch die Decke, da die Clips sofort enorme Aufmerksamkeit erhielten.Uyen Ninh wurde in Vietnam geboren und ist heute 27 Jahre alt. Nach ihrem Studium zog sich für ein Marketing-Studium in die Hauptstadt Hanoi. Dort traf sie 2016 im Alter von 21 Jahren ihren damals 28-jährigen deutschen zukünftigen Freund. Dieser hatte soeben seinen Biologie-Master abgeschlossen und war für eine Backpacking-Reise allein nach Asien aufgebrochen. In Hanoi gab es einen Ort, wo sich Reisende und Einheimische, die ihr Englisch verbessern wollen, treffen können. Hier lernten sich die beiden kennen und trafen sich dann noch einige Male, bevor es für den Deutschen zurück nach Baden-Württemberg ging. Auch wenn sie sich zu Beginn nicht sicher waren und sich nicht die besten Chancen für ihre internationale Beziehung ausrechneten, begannen sie schließlich doch eine Fernbeziehung, die über drei Jahre lang anhielt.Im Jahr 2019 entschließ sich Uyen Ninh dann dazu, ihr Heimatland zu verlassen, um gemeinsam mit ihrem Freund in Deutschland leben zu können. So kam sie nach Mannheim, wo sie nun im Master Wirtschaftswissenschaften studiert. Natürlich trennen Vietnam und Deutschland einige kulturelle Unterschiede, die Ninh direkt bewusstwurden und an welche sie sich erst gewöhnen musste. Ihre Internetkarriere startete sie dann jedoch erst während der Corona-Pandemie. Aus Langweile lud sie ein Video hoch, in welchem sie sich über die Kippfenster in Deutschland wunderte. Ende 2020 wurde das Reel allein auf Instagram mehr als 11,8 Millionen Mal angesehen.Dies war der Grundstein für Ninhs Online-Erfolg, denn es boten sich noch zahlreiche andere Themen, über die die Vietnamesin sich hier in Deutschland wunderte. Sei es die deutsche Liebe zu Brot oder Bier, die Verwunderung darüber, Leitungswasser trinken zu können, die verschiedene Art und Weise ein gekochtes Ei zu essen, Mülltrennung, die mangelnden Gewürze und Schärfe in der deutschen Küche oder das unterschiedliche Verhalten im Restaurant – in humorvollen Sketches führt sie ihren Zuschauern diese Unterschiede vor Augen. Zudem berichtet sie darüber, wie sie und ihr Freund Wege gefunden haben, sich mit ihren unterschiedlichen Hintergründen zu arrangieren. Zum Beispiel kochen die beiden getrennt, weil Ninh mit der deutschen Liebe für Brot nichts anfangen kann und auch schon gern zum Frühstück etwas Warmes auf ihrem Teller hat. Auch die Probleme beim Erlernen der deutschen Sprache sind immer wieder Thema. Außerdem nahm sie ihre Zuschauer auch auf ihre Besuche in ihre Heimat mit, um zu zeigen, wie ihre Familie in Vietnam lebt.Während der Corona-Zeit ging ihr TikTok-Kanal mit den Videos viral. Dort hat sie heute bereits 987.400 Follower und mehr als 100 Millionen Likes. Ihre Videos begeisterten nicht nur Zuschauer aus aller Welt, die mehr über Deutschland erfahren wollten, sondern vor allem auch Deutsche, die sich dafür interessieren, wie ihr Land von anderen Augen wahrgenommen wird. Der Humor, den Ninh dafür einsetzt, kommt bei ihren Zuschauern ebenfalls gut an. Auf Instagram hat sie inzwischen auch 1,3 Millionen Follower angesammelt. So startete sie 2021 zudem einen YouTube-Kanal. Besonders erfolgreich sind hier ihre Shorts, die auch auf den anderen Plattformen erscheinen. Der gefragteste Clip mit dem Titel „Problems of living with a German” misst hier 29 Millionen Aufrufe. Auf dem Kanal hat sie jedoch auch angefangen, längere Videos hochzuladen, in denen sie Fragen beantwortet oder zum Beispiel vom Kulturschock oder dem Neujahr in Vietnam erzählt. Am erfolgreichsten ist hier mit über 878.000 Aufrufen das Video, in dem sie über ihre Verlobung spricht. Der „German Boyfriend“, um den es natürlich immer wieder in den Videos geht, wurde nun zum Verlobten. Auch wenn er sein Gesicht, nicht vor der Kamera zeigen möchte, taucht er dennoch hin und wieder, etwa mit einem Filter, in den Clips von Ninh auf.