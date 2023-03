Tele5 setzt «KulFaZ» fort

TV-News

Im Juni präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten wieder vier Kult-Filme. Mit dabei ist unter anderem «Monty Python's Der Sinn des Lebens».

Im vergangenen Sommer präsentierte der Filmsender Tele5 erstmals einen Spin-off der beliebten Programmmarkevon Oliver Kalkofe und Peter Rütten und feierte nicht die „schlechtesten Filme aller Zeiten“, sondern die „kultigsten Filme aller Zeiten“, als. Damals im Programm waren die Streifen «Flash Gordon», «La Boum – Die Fete», «Top Secret!» und «Blues Brothers». Da es aber natürlich viel mehr Kultfilme gibt, hat Tele5 nun eine Fortsetzung der Reihe angekündigt.Gewohnt humorvoll, informativ und mit viel Liebe zum jeweiligen Streifen ehren und feiern Kalkofe und Rütten gemeinsam mit dem Publikum ihre KulFaZe, liefern Fun-Facts und spannende Infos rund um die Produktionen und machen aus einem tollen Film ein kultiges Movie-Event. Los geht es erneut im Juni, genauer am 2. Juni mit dem Filmmit Keanu Reeves und Alex Winter. Eine Woche später findet Agatha Christie um 20:15 Uhr ins Programm, dennmit Sir Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Maggie Smith und der Musik von Nino Rota ist geplant. Jack Nicholson als US-Präsident James Dale wird inam 16. Juni zu sehen sein, währendam 23. Juni den Abschluss der zweiten Staffel bildet.„Eine Woche nach Ostern feiert #SchleFaZ sein grandioses 150. Jubiläum – aber nach so viel ausgesucht schrecklichen Filmen haben wir uns zwischendurch auch mal wieder ein paar gute verdient”, sagt Oliver Kalkofe über die «KulFaZ»-Fortsetzung am Freitagabend. Für den leidenschaftlichen Filmfan ist der Ausflug von den schlechtesten zu den kultigsten Filmen aller Zeiten eine Herzensangelegenheit, aber dennoch nicht einfach: „«KulFaZ» ist immer ein Balanceakt. Wir wollen den Leuten etwas Interessantes, vielleicht sogar Neues zu den Filmen erzählen und ihnen damit ermöglichen, sie mit ganz neuen Augen sehen zu können. Aber wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass wir dabei nicht zu sehr vom eigentlichen Film ablenken.”„Bei «SchleFaZ» braucht man uns, um die Filme zu überstehen. Die «KulfaZ»-Filme würde man auch ohne uns gucken, aber wir können vielleicht dabei helfen, sie noch schöner zu machen. Dabei kann es für uns und die Fans durchaus schon mal emotional werden. Generell ist es schon wesentlich entspannter, die Essenz eines gelungenen Films herauszuarbeiten, als sich über die Essenzen eines misslungenen Films klar zu werden“, so Peter Rütten über den Unterschied in der Herangehensweise zwischen «SchleFaZ» und «KulFaZ».