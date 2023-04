«White House Plumbers»: Sky zeigt Woody-Harrelson-Serie parallel zum US-Start

TV-News

In fünf Teilen erzählt die HBO-Miniserie über den Watergate-Skandal, der schließlich zum Rücktritt des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon führte.

Ab dem 2. Mai, und damit parallel zum US-Start, wird die politische Minisierieauf Sky und dem Streamingdienst WOW ausgestrahlt. Jeden Dienstag erscheint um jeweils eine Folge in deutscher Synchronisation sowie Original-Fassung mit wahlweise englischen oder deutschen Untertiteln. Ab dem 23. Mai wird «White House Plumbers» auch linear bei Sky Atlantic immer dienstags um 21:20 Uhr gesendet. Die Serie thematisiert einer der größten politischen Verbrechen in Amerika: Den Watergate-Skandal, der den ehemaligen Präsidenten Richard Nixon seine Präsidentschaft kostete.Dieses satirische Drama beginnt 1971, als das Weiße Haus E. Howard Hunt und G. Gordon Liddy, zwei ehemalige CIA- bzw. FBI-Agenten, anheuert, um das Leck in den Pentagon Papers zu untersuchen. Nach einem Fehlschlag landet das ungleiche Paar im Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten und plant mehrere unglaubliche verdeckte Operationen – darunter das Abhören der Büros des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Komplex. HBO thematisiert hier auch die weniger bekannten Ereignisse des Skandals.Die Serie basiert auf dem Buch „Integrity“ von Egil „Bud“ Krogh und Matthew Krogh. Die Drehbuchautoren Alex Gregory und Peter Huyck nahmen ebenfalls öffentliche Aufzeichnungen zur Hilfe. Gregory und Huyck sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Als Regisseur und Executive Producer fungierte Emmy-Preisträger David Mandel («Veep: Die Vizepräsidentin», «Lass es, Larry!»). Woody Harrelson und Justin Theroux übernehmen die Hauptrollen und spielen an der Seite von «Game of Thrones»-Star Lena Headey sowie Judy Greer, Domhnall Gleeson, Kiernan Shipka, Kathleen Turner und F. Murray Abraham.