E3 Gaming abgesagt

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, hat ihre Veranstaltung für 2023 abgesagt. Die E3 sollte ursprünglich vom 13. bis 16. Juni im Los Angeles Convention Center stattfinden, zum ersten Mal seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung. Die Spielemesse, die einst als das einflussreichste Schaufenster der Branche galt, wurde 2020 und 2022 aufgrund von Bedenken wegen Covid-19 abgesagt. Im Jahr 2021 fand die Messe als virtuelle Ausgabe statt. Die Entertainment Software Association (ESA) und der Messeveranstalter ReedPop gaben die Absage der physischen und digitalen Veranstaltungen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt."Dies war eine schwierige Entscheidung aufgrund der Anstrengungen, die wir und unsere Partner unternommen haben, um diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, aber wir mussten tun, was für die Branche und die E3 richtig ist", sagte Kyle Marsden-Kish, Global VP of Gaming bei ReedPop. "Wir haben Verständnis dafür, dass interessierte Unternehmen keine spielbaren Demos zur Verfügung hatten und dass die Teilnahme an der E3 in diesem Sommer aufgrund von Ressourcenproblemen ein Hindernis darstellte, das sie nicht überwinden konnten. Für diejenigen, die ihre Teilnahme an der E3 2023 zugesagt haben, tut es uns leid, dass wir ihnen nicht die Show bieten können, die sie verdienen und die sie von den ReedPop-Events gewohnt sind."Die Absage kommt, nachdem einige der größten Namen der Spielebranche – darunter Nintendo, PlayStation und Ubisoft – angekündigt haben, dass sie in keiner Weise an der E3 teilnehmen werden. Microsoft kündigte an, dass es nicht auf der Messe anwesend sein wird, aber seinen Xbox Games Showcase als Teil der E3 Digital mitstreamen wird.