VOD-Charts

Nach einer Woche auf Sendung wurde die Netflix-Serie bereits verlängert. Der Grund ist wenig überraschend: Die Abrufzahlen sind sehr gut.

Die 13. Kalenderwoche des Jahres 2023 dürfte trotz aller Erfahrung des Fernsehmachers Shawn Ryan eine ganz besondere in seiner Karriere sein. Der Macher hinter Titeln wie «S.W.A.T.», «Timeless» oder «The Shield» produzierte für Netflix die Seriemit Gabriel Basso in der Hauptrolle. Die zehnteilige erste Staffel debütierte am 23. März und wurde in den ersten drei Tagen weltweit mehr als 168 Millionen Stunden gestreamt, wie Netflix bekannt gab. Es folgte prompt die Verlängerung für eine zweite Staffel. In insgesamt 93 Ländern war die Serie in den Top10 der Netflix-Charts vertreten. Auf welchem Platz landete «The Night Agent» hierzulande? Die Antwort gibt es später.Netflix war mit dem Reality-Formatebenfalls erfolgreich. Laut Goldmedia generierte das Format, das in Deutschland als «Liebe macht blind» vermarktet wird, 1,37 Millionen Abrufe, gleichbedeutend mit Platz zehn. Knapp davor reihte sichmit 1,39 Millionen Klicks ein. Der Netflix-Erfolgfiel dagegen weiter zurück und wurde nur noch 1,48 Millionen Mal gestreamt.Ebenfalls rückläufig sind die Zahlen von. Die Mystery-Serie erreichte in den vergangenen sieben Tagen 1,50 Millionen Aufrufe, was für Rang sieben reichte. Platz sechs geht an die nach wie vor beliebte Mockumentary, die eine Reichweite von 1,83 Millionen erzielte. Weiterhin in den Top10 vertreten ist der Netflix-Film, der knapp an der Zwei-Millionen-Marke scheiterte. Mit 1,98 Millionen Aufrufen kann man aber dennoch zufrieden sein. Der erste Titel mit einer Zwei vor dem Komma ist die Disney+-Serie. Die «Star Wars»-Reihe unterhielt zwischen dem 24. und 30. März 2,20 Millionen Menschen.Platz drei geht an Vorwochen-Sieger, deren zweite Staffel Mitte des Monats debütierte. Die Fantasy-Serie Eric Heisserer holte 2,31 Millionen Klicks. Über eine Million Views mehr generierte die Zombie-Serie. 3,53 Millionen Aufrufe reichten aber längst nicht an die Leistung vonheran. Die Actionserie kam auf 4,54 Millionen Klicks und sicherte sich somit den Platz an der Spitze.