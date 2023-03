Paramount+ bestellt «Star Trek: Starfleet Academy»

US-Fernsehen

Mit der neuen Serie orderte man ein Format von Gaia Violo.

Eine «Star Trek»-Serie, die an der Sternenflotten-Akademie startet, ist offiziell bei Paramount+ bestellt worden. Die Serie ist schon seit einiger Zeit in Arbeit, da Berichte zum ersten Mal im Jahr 2018 über die Entwicklung einer Serie über die Sternenflottenakademie berichtete, obwohl dieses Projekt ein anderes kreatives Team hatte.Die erste Folge stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Gaia Violo. Alex Kurtzman, der das «Star Trek»-TV-Universum für Paramount leitet, wird als ausführender Produzent und Co-Showrunner zusammen mit Noga Landau fungieren. Aaron Baiers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa und John Weber sind ebenfalls ausführende Produzenten. CBS Studios produziert in Zusammenarbeit mit Kurtzmans Secret Hideout und Roddenberry Entertainment. Secret Hideout, Lumet und Roddenberry Entertainment stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag bei CBS Studios.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Wir lernen eine junge Gruppe von Kadetten kennen, die zusammenkommen, um einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus zu verfolgen. Unter den wachsamen und anspruchsvollen Augen ihrer Ausbilder werden sie entdecken, was es braucht, um Sternenflottenoffiziere zu werden, während sie aufblühende Freundschaften, explosive Rivalitäten, erste Lieben und einen neuen Feind, der sowohl die Akademie als auch die Föderation selbst bedroht, meistern."