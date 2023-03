«Barry»: Sky gibt Sendetermin der finalen Staffel bekannt

TV-News

Die schwarzhumorige HBO-Comedyserie «Barry» neigt sich dem Ende entgegen. Ab Mitte April darf Bill Hader das Publikum ein letztes Mal als Barry Berkman unterhalten.

Ab 17. April wird die vierte Staffel der schwarzhumorigen HBO-Comedyserieexklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbar sein. Jeden Montag werden dann die einzelnen Folgen, parallel zur US-Ausstrahlung, abrufbar sein. Die Veröffentlichung der deutschen Synchron-Fassung ist für den Juli geplant. Die ersten drei Staffeln erhielten insgesamt 44 Emmy-Nominierungen und wurden mit neun Emmys ausgezeichnet, was den Erfolg der Serie verdeutlicht.«Barry» wurde von Alec Berg und Bill Hader entwickelt. Hader, Berg, Aida Rodgers und Liz Sarnoff waren Executive Producer, Duffy Boudreau fungierte als Co-Executive Producer, Julie Camino produzierte. Hader führt bei allen acht Episoden dieser Staffel Regie. Zu den Autoren der vierten Staffel gehören neben Hader auch Liz Sarnoff, Duffy Boudreau, Taofik Kolade, Emma Barrie, Mark Ashmore und Nicky Hirsch. Zu den Emmy-nominierten und preisgekrönten Stammdarstellern gehören Stephen Root als Monroe Fuches, Sarah Goldberg als Sally, Anthony Carrigan als Noho Hank, Emmy- und Critics Choice-Gewinner Henry Winkler als Gene Cousineau und Robert Wisdom als Jim Moss. Zu den wiederkehrenden Gastdarstellern zählen Michael Irby als Cristobal, Fred Melamed als Tom Posorro, Andrew Leeds als Leo, Patrick Fischler als Lon Oneil und Jessy Hodges als Lindsay.„Es war eine unglaubliche Reise, diese Serie zu machen, und es ist bittersüß, dass die Geschichte zu ihrem natürlichen Ende gekommen ist“, so Bill Hader über die vierte Staffel, in der Cousineau (Winkler) als Held gefeiert wird, während Barrys (Hader) Verhaftung schockierende Folgen hat.