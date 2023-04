Filme des Grauens

Vor 15 Jahren meinte Paris Hilton, dass sie doch als Produzentin und Schauspielerin durchstarten könnte.

ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 2008, die von Tom Putnam inszeniert und von Heidi Ferrer geschrieben wurde. Der Film wird von Paris Hilton produziert und hat in den Hauptrollen Hilton, Joel David Moore und Christine Lakin. Der Film erzählt die Geschichte von Nate Cooper (Moore), einem jungen Mann, der seit seiner Kindheit in seine beste Freundin Cristabel Abbott (Hilton) verliebt ist. Als Nate nach Los Angeles zieht, um Cristabel zu treffen, stellt er fest, dass sie immer noch unverheiratet ist und dass er mit ihrer unattraktiven und unbeholfenen Freundin June Phigg (Christine Lakin) zusammenkommen muss, um sie zu erobern.Der Film wurde von der Kritik und dem Publikum gleichermaßen verrissen. Auf Rotten Tomatoes hat der Film eine Bewertung von nur fünf Prozent, basierend auf 39 Kritiken, und auf IMDb hat das Werk eine Bewertung von 1,9 von 10 Sternen, basierend auf über 35.000 Bewertungen. Die Redakteure aus dem Feuilleton haben den Film als flach, unoriginell und heikel bezeichnet. Sie bemängeln die schlechte schauspielerische Leistung, die schwache Handlung und die insgesamt mangelnde Qualität des Films.Eine häufige Kritik des Films ist, dass er sexistisch und oberflächlich ist. Der Film präsentiert Paris Hilton als perfekte, begehrenswerte Frau und Christine Lakin als hässlich und unbeholfen. Diese stereotypischen Darstellungen wurden von vielen Kritikern als beleidigend und enttäuschend empfunden. Viele Kritiker bemängelten, dass Hilton nicht in der Lage war, die Rolle der Cristabel glaubhaft zu spielen und dass ihre Darstellung enttäuschend ausfiel. Joel David Moore und Christine Lakin wurden hingegen für ihre schauspielerischen Leistungen gelobt, aber ihre Arbeit können Hiltons Debakel nicht retten.Trotz all dieser Kritikpunkte gibt es einige wenige positive Bewertungen des Films. Einige Zuschauer fanden den Film unterhaltsam und lustig und lobten die Chemie zwischen den Darstellern. Allerdings waren diese Bewertungen in der Minderheit, und der Film war insgesamt ein großer kommerzieller Flop.Insgesamt ist «The Hottie and the Nottie - Liebe auf den zweiten Blick» ein Film, der viele Mängel aufweist und sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum sehr schlecht ankam. Der Film war offensichtlich als romantische Komödie konzipiert, aber die schlechte schauspielerische Leistung und die oberflächliche Darstellung der Charaktere trugen dazu bei, dass der Film letztendlich scheiterte. Es ist schwer zu sagen, ob der Film besser geworden wäre, wenn er von einem anderen Regisseur oder mit anderen Darstellern gemacht worden wäre, aber ein besserer Drehbuchautor hätte eine ordentliche Vorlage liefern könnten.