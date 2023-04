«Mandala Murders» mit Vaani Kapoor besetzt

International

Das indische Unternehmen YRF Entertainment hat eine Serie bestellt.

Der Streaming-Produktionsarm YRF Entertainment des führenden indischen Studios Yash Raj Films hat seine zweite Serie vorgestellt. Unter dem Titelwird die mehrstündige Serie als düsterer Krimi angekündigt. Sie wurde von Gopi Puthran («Mardaani 2») entwickelt und wird von ihm inszeniert. Manan Rawat, der bereits bei mehreren Filmen als Associate Director für das Studio gearbeitet hat, wird als Co-Regisseur fungieren.Vaani Kapoor, die in ihrer Rolle als Transgender in dem Film «Chandigarh Kare Aashiqui» von der Kritik gelobt wurde, wird die Serie, ihr Debüt im Streaming-Bereich, an der Seite von Vaibhav Raj Gupta (SonyLIV-Serie «Gullak») leiten. Surveen Chawla (Netflix-Serie «Decoupled») und Jameel Khan («Gullak») sind ebenfalls in prominenten Rollen zu sehen.Puthran wird diese Woche mit den Dreharbeiten im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh beginnen und einen Monat lang in den Städten Prayagraj, Lucknow und Varanasi drehen, bevor es nach Delhi und Mumbai geht. Die Serie verfügt über ein großes Budget und wird im großen Stil gedreht.