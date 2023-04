RTL setzt auch 2024 auf «Deutschland sucht den Superstar»

TV-News

Nun also wirklich! RTL schickt «DSDS» auch im kommenden Jahr auf Sendung und beweist damit durchaus akrobatische Fähigkeiten.

Ob angesichts zahlreicher Rollen rückwärts den RTL-Verantwortlichen inzwischen schwindelig geworden ist? Vor zwei Jahren setzte der Kölner Sender den Chefjuror und Gesichts des Formatesvor die Tür, ehe man Dieter Bohlen nach einer Staffel mit Florian Silbereisen zurückholte. Die aktuelle, 20. Staffel der Castingshow sollte sodann auch die letzte sein. Doch hinter den Kulissen wurde noch vor dem Start eifrig getuschelt, dass womöglich das letzte Lied auf der «DSDS»-Bühne nicht in diesem Jahr gesungen werden dürfte.Nun kam es so, wie es kommen musste, und Dieter Bohlen kündigte in der ersten Live-Show des Jahres die Fortsetzung im kommenden Jahr an. „Es gibt eine 21. Staffel! Ich freue mich!“, so Bohlen im Zwiegespräch mit Neu-Moderatorin Laura Wontorra. Mit weit mehr als zwei Millionen Zuschauern im Schnitt und 13,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49.Jähirgen hat die Casting-Show mehr als genug Argumente für eine Fortsetzung. RTL sprach in seiner am Abend verbreiteten Pressemitteilung gar von mehr als drei Millionen Zuschauern pro Woche bei RTL und RTL+.„Gemeinsam mit meinem Team bin ich angetreten, um unsere Zuschauer:innen mit unseren Programmen zu begeistern. Mit der 20. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» ist das bereits sehr erfolgreich gelungen. Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen“, wird Inga Leschek, neue Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+ in der Mitteilung. Weiter sagt sie: „Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen - jede und jeder kann sich bewerben! Wir suchen den absoluten Superstar quer durch alle Generationen.“ Langweilig dürfte es damit auch im kommenden Jahr nicht werden. Bleibt nur zu klären, wer im kommenden Jahr neben Dieter Bohlen am Jurypult Platz nehmen wird.