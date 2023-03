Im Mai: Hannes Jaenicke ist «Im Einsatz für Meeresschildkröten»

TV-News

Nach Orang-Utans, Haien oder Geparden setzt sich der Schauspieler und Umweltschützer im kommenden Film für die verbliebenen Arten der bedrohten Meeresschildkröten ein.

Der neue Teil der ZDF-Reihedes Schauspielers und Umweltschützers Hannes Jaenicke dreht sich rund um das Thema Meeresschildkröten. Am 9. Mai um 22.15 Uhr wird die Folge im Zweiten erscheinen. Bereits einen Tag vorher kann der 45-minütige Film von Eva-Maria Gfirtner und Judith Adloch bereits in der ZDFmediathek abgerufen werden.Obwohl Meeresschildröten seit 150 Millionen Jahren auf diesem Planeten leben, existieren heute nur noch sieben Arten, die alle vom Aussterben bedroht sind. Die Verschmutzung der Weltmeere durch Kunststoffe, der anwachsende Schiffsverkehr und die industrielle Fischerei sind nur einige der Bedrohungen, denen Meeresschildkröten ausgesetzt sind. Der Schauspieler Hannes Jaenicke begibt sich in seiner Dokumentation auf eine Recherchereise, um gemeinsam mit der deutschen Meeresbiologin Dr. Christine Figgener frischgeschlüpfte Meeresschildkröten in Costa Rica zu beobachten und zu lernen, wie sie gegen diese Bedrohungen kämpfen können. Seine Reise führt ihn zudem ins kenianischen Watamu und nach Florida.Jaenicke wird gemeinsam Figgener am Tag der Ausstrahlung vonzu Gast im ZDF-Service-Magazinbei Moderator Florian Weiss sein.