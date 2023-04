Auch Schwerin bleibt über 1 Million Zuschauer

Quotennews

Neue Woche - selbe Meldung. «Das perfekte Dinner» holt eine weitere Woche mehr als 1 Million Zuschauer jeden Tag.

Die Serie will nicht enden.sichert sich auch in Schwerin eine weitere Woche mit täglich mehr als eine Million Zuschauer. Tag eins ging am Montag zu Richard. Sein Menü: Tomate / Burrata / Tomate, Forelle / Kartoffel / Erbsen / Lauch und Erdbeere / Schoko / Himbeere. Gewohnt stark startete die Koch-Show mit 1,38 Millionen Zuschauer und 0,5 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen bei 6,0 und 11,4 Prozent. Am Dienstag kochte Daniela vor 1,24 Millionen Zuschauern und damit 5,5 Prozent des TV-Marktes. Während die Zielgruppe leicht auf 0,4 Millionen abrutschte und "nur noch" 9,7 Prozent möglich waren, servierte Daniela Birnen-Sellerie-Suppe / Koriander-Dill-Salsa Selleriestroh / Traubenkernbrot, Mecklenburger Rinderbäckchen / karamellisierte Möhren | Sellerie-Kartoffel-Stampf | Portweinjus und Birnen-Schoko-Tarte | Beeren-Kompott Lavendeleis.Das Bergfest ging am Mittwoch an Kateryna und mit 1,36 Millionen Zuschauer legte «Das perfekte Dinner» wieder etwas zu. Der Marktanteil ging auf 6,1 Prozent hoch, doch die Zielgruppe ließ mit 0,39 Millionen und 9,7 Prozent weiter nach. Das Mittwochs-Menü: Meer, mehr Meer, Wald und Wiese undBeschwipster Himbeertraum. Am Donnerstag kochte Brian Butternut / Tomate / Scha(r)f, Möhre / Korn / Wild und Birne / Apfel / Geil vor 1,25 Millionen und 0,42 Millionen Zuschauern. Die Markanteile lagen bei 5,8 und 10,8 Prozent.Damit angekommen beim gestrigen Freitag. Der Schwerin-Wochenabschluss gehörte Luisa-Marie, die WASSER - Garnele / Mango / Avocado / Wasabi, ERDE - Lammkarree / Pistazie / Erbse / Wurzeln und FEUER UND LUFT - Tonkabohne kochte. Es schauten 1,18 Millionen Zuschauer und damit 5,5 Prozent des TV-Marktes zu. Die Zielgruppe endete mit der schlechtesten Wochen-Leistung mit 0,31 Millionen Umworbenen und daher 8,0 Prozent.