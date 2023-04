Aufwind für «Kitchen Impossible»

Quotennews

Da ist sie bereits - die finale Folge der neuen Staffel «Kitchen Impossible». Mit einem Dreier-Duell zwischen Mälzer, Raue und Neuner schließt VOX die neuen Folgen.

Acht Wochen und damit seit dem 12. Februar läuft am Sonntagabend bei VOX . Stetig und konstant lieferte Mälzer mit seinen Koch-Duellen vor mehr als einer Million Zuschauer ab - auch der gestrige Abend sollte hier keine Ausnahme sein. Im Gegenteil, es sollte sich eine der besten Staffel-Leistungen aus Quotensicht zeigen. Doch der Reihe nach. Zur finale Folge lud Mälzer zu. Mit 1,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verbessert sich das Koch-Format zur Vorwoche (1,24 Millionen) deutlich.Der Marktanteil kletterte auf 5,6 Prozent, während die Zielgruppe stolze 11,1 Prozent markieren konnte. Hierzu waren 0,6 Millionen Umworbene nötig. Inhaltlich ging es bei drei Kontrahenten auch an drei verschiedene Koch-Orte. Es ging nach München, das norwegische Spnagereid und nach Griechenland in die Stadt Heraklion. Trotz der guten Leistung von «Kitchen Impossible» gehört der Reichweiten-Sieg bei VOX am gestrigen SonntagDas Programm im direkten Vorlauf der Primetime sammelt 1,33 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil kam da auf 5,4 Prozent. Die Zielgruppe war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bereit, mit 0,37 Millionen Umworbenen waren 7,4 Prozent am entsprechenden Markt drin.