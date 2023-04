«Browser Ballett» legt im Juni bei ZDFneo los

TV-News

Kurz darauf wird auch «Freshtorge» mit seiner Datingshow-Satire «Einsame Herzen» beim Spartensender aufschlagen.

ZDFneo hat einen Termin für den Start des Satire-Formatsbeim Mainzer Spartensender gefunden. Schlecky Silberstein und Christina Schlag werden am Samstag, 3. Juni, um 19:45 Uhr erstmals bei ZDFneo zu sehen sein. Wenige Tage zuvor geben sie ihr bereits ihre Debüt unter neuer Flagge in der ZDFmediathek, wo die erste Folge ab dem 31. Mai um 10:00 Uhr abrufbar ist. «Browser Ballett» war bis vergangenen Herbst Teil der ARD und war dort beim Online-Netzwerk funk beheimatet.Mit den neuen Folgen verspricht der öffentlich-rechtliche Sender „30 Minuten, ein Thema, alle Aspekte“ und plant insgesamt sechs monothematische Langfilme. Behandelt werden sollen „die Medien, die Politik, Reichsbürger, Friedensschwurbler, die Gegner der Friedensschwurbler, die Guten, die Bösen, einfach alle“, wie es in der Programmankündigung heißt. Pro Folge werden neben dem bestehenden Ensemble um Silberstein und Schlag auch neue Gaststars mit an Bord sein. Im Auftaktfilm sind das unter anderen Fabian Hinrichs, Wolfgang Bahro und Luise von Stein. Die Langfilme stehen inhaltlich für sich und erscheinen über das Jahr verteilt in der ZDFmediathek sowie in ZDFneo. Produziert wird das «Browser Ballett» von der Steinberger Silberstein.Ebenfalls aus dem Netz bekannt ist Torge Oelrich alias „Freshtorge“, der ebenfalls in den Dienst des ZDF gewechselt war. Sein erstes geplantes Format,, wird als Datingshow-Satire beschrieben, in dem der YouTube-Star alle Rollen selbst spielt. Neben bekannten und beliebten Charakteren aus Torges YouTube-Welt wurden für die ZDF-Sendung exklusiv neue, schräge Figuren entwickelt, die sich in der Datingshow-Parodie auf die Suche nach der großen Liebe machen. Das Sketch-Comedy-Format wird von der Fabiola GmbH produziert.„Ich freue mich riesig, einen Teil meiner bekannten Comedy-Figuren aus dem Internet und ganz neue spannende Charaktere in meiner ersten Sketch-Comedy zusammenzubringen", so Oelrich über die neue Aufgabe. „Wir haben das Thema Partnersuche einmal humorvoll unter die Lupe genommen. Was hier an Geschichten entstanden ist, ist so urkomisch, albern und überhöht, dass man es einfach gesehen haben muss. Ich bin mir sicher, dass dem Zuschauer die ein oder andere Situation nicht so ganz fremd sein dürfte.“