Endeavor-WWE-Übernahme-Deal abgeschlossen

US-Fernsehen

Damit gehört die WWE jetzt dem Produktionsunternehmen.

Im Rahmen der am 3. April bekannt gegebenen Vereinbarung wird Endeavor eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen halten, während die bestehenden WWE-Aktionäre 49 Prozent halten werden. Ari Emanuel von Endeavor wird als CEO des neu gegründeten Unternehmens, das WWE und UFC beherbergt, fungieren, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO von Endeavor.McMahon, der Mehrheitsaktionär der WWE, hatte im Januar angekündigt, dass er einen Käufer für das Unternehmen suchen würde. Zur gleichen Zeit kehrte er nach einem fünfmonatigen Ruhestand zurück, der begann, als die WWE eine Untersuchung über Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen McMahon einleitete. Vor kurzem erstattete er dem Unternehmen etwas mehr als 17 Millionen Dollar für Kosten im Zusammenhang mit dieser Untersuchung.Laut Nick Khan, dem CEO der WWE, der nach der Fusion mit der UFC Präsident der WWE wird, sagte er dem US-Branchendienst ‚Variety‘, dass es "mehrere bedeutende Bieter" gab, nachdem die Verkaufsabsicht bekannt gegeben wurde, aber das Geschäft mit Endeavor wurde erst am Samstagabend abgeschlossen, dem ersten Abend der WrestleMania 39 im SoFi Stadium in Los Angeles.