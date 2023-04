«Dahoam is Dahoam»: Sarah verliert ihren Glauben

Soap-Check

Und dann kommt auch noch die Sache mit der Vaterschaft auf den Tisch. Wie wird das Dorf mit der Nachricht umgehen?

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Gunter glaubt, dass Dörte sich für Sandra und Mathias eine romantische Hochzeit gewünscht hätte. Sandra wird klar: Eigentlich ist das auch ihr Traum. Als Mathias davon erfährt, organisiert er mit Anette Dörtes alten Verlobungsring und macht Sandra einen romantischen Antrag. Ceyda vermutet in einem Gespräch mit ihrer Enkelin, dass es einen Grund gibt, warum Dilay so abweisend gegenüber Simon ist: Eigentlich hat sie Interesse an ihm. Dilay wehrt das vehement ab. Bei einem gemeinsamen Abschiedsessen lernt Dilay mit Hilfe von Ceyda eine neue Seite von Simon kennen und ist unwillkürlich beeindruckt. Amelie wehrt sich gegen Joriks Umzugspläne ins Rosenhaus und hat Mühe, die Gründe gegenüber Britta geheim zu halten. Sie hofft auf Joriks Verständnis: Das Rosenhaus ist ihr Rückzugsort! Aber Jorik durchschaut ihr Machtspiel und entscheidet sich einzuziehen.Valentina möchte Noah gerne aufmuntern, doch der lässt gerade niemanden an sich heran. Von Shirin erhält sie den Tipp, ihm etwas Zeit zu geben, bevor sie anfängt, sich ernsthaft um ihn zu bemühen. Doch unterdessen trifft Noah auf eine alte Bekannte aus Internatszeiten, von der er sich auf andere Gedanken bringen lässt. Die neue Köchin Greta erscheint am „Fürstenhof“, um unter Roberts und Hildegards Leitung eingearbeitet zu werden. Schnell begreift sie, dass irgendjemand ihren Lebenslauf entscheidend zum Positiven verändert haben muss – sonst hätte sie diesen Job niemals bekommen. Unterdessen erkennt Hildegard, dass André bei Gretas Einstellung nachgeholfen hat, um seine Vertragsauflösung zu beschleunigen. Beim gemeinsamen Familienessen der Schwarzbachs kommt es erneut zu Spannungen, woraufhin Noah genervt vorzeitig das Weite sucht. Auch Eleni hält es nicht mehr aus und sie stellt Alexandra vor die Wahl: Entweder akzeptiert sie Leander an Elenis Seite oder sie verliert ihre Tochter. Shirin möchte mit Gerry zu einer Hochzeit in die Türkei reisen, um ihm endlich ihre Familie vorzustellen. Gerry freut das, doch in der Nacht hat er einen verwirrenden Traum, in dem es auf einmal Shirin und er sind, die sich das Ja-Wort geben …Sarah entsagt ihrem Glauben und gibt ihre christlichen Ämter ab. Ist sie sich dabei sicher wie das Amen in der Kirche? Franzis Übertritt ist geregelt, doch welche Schule soll es werden - Elite-Internat oder doch eher eine künstlerisch spirituelle Schule? Bei der Wahl der richtigen Schule geraten sich Uschi und Hubert in die Haare. Was ist wirklich das Beste für die kleine Franzi? Das Ergebnis des Vaterschaftstests steht fest. Wie gehen Katharina, Severin, Gregor und das restliche Dorf mit dieser Nachricht um?Cecilia muss befürchten, nun beide Eltern verloren zu haben. Sie macht sich schwere Vorwürfe und vergisst dabei, dass Paulas Zukunft in ihren Händen liegt. Kurz vor Prozessbeginn setzen Paula und Tobias voll auf Cecilias Zeugenaussage - bis die schlechten Nachrichten um Cecilias Vater Chris auch sie erreichen. Paco will Stella und Jakob aus dem Weg gehen, doch er hat die Rechnung ohne seine Freunde gemacht.Isabelles Gespräch mit Nathalie macht Yannicks unerfüllten Kinderwunsch erneut zum Thema.Chiara will helfen, als sie unschwer erkennt, dass Leyla tatsächlich benachteiligt wird. Sie versucht, Luca zu einer unüberlegten Äußerung zu treiben. Kim verliert ihr Ziel, schon bald eine erfolgreiche Designerin zu sein, nicht aus den Augen.Gerner lässt Tobias deutlich spüren, was er von seinem "Verrat" hält. Da Tobias nun befürchten muss, dass Gerner Katrin informiert, entscheidet er sich, ihr lieber gleich selbst zu gestehen, was er getan hat. Jonas misst dem nahen Moment mit Johanna keine größere Bedeutung bei. Verstehen sich die beiden wirklich nur gut?Svenja ist irritiert, weil Mario sich ihr gegenüber betont aufmerksam verhält. Auch seine gleichgültige Reaktion auf einen Brief von der Stadtverwaltung gibt ihr zu denken. Svenja ist davon überzeugt, dass ihr Mann ihr etwas verschweigt. Sie berät sich mit Sandra, die vermutet, dass Mario eine Affäre hat. Das schließt Svenja allerdings kategorisch aus. Mario geht unterdessen motiviert seinem neuen Job als Entrümpler nach. Er hofft darauf, dass er Svenja bald die Wahrheit über den Verlust seines Führerscheins und seine bisherige Arbeitsstelle gestehen kann. Doch genau in diesem Moment verletzt er sich schwer an der Bandscheibe. Und auf einmal steht wieder alles auf der Kippe.Lynn blickt voller Vorfreude auf ihren 18. Geburtstag. Doch ihr Ehrentag beginnt gleich mit einer Horrormeldung, denn Emmi muss ins Krankenhaus. Als Lynn dort bei Krätze aufschlägt, ist sie über den Zustand ihrer Freundin entsetzt. Eigentlich will sie Krätze dort nicht alleine zurücklassen, aber der schickt die besorgte Lynn wieder weg. Er findet, dass sie wenigstens ein bisschen was von ihrem Geburtstag haben sollte. Sie zieht sich allerdings auf das Hausboot zurück, weil sie unter diesen Umständen auf gar keinen Fall feiern will. Umso überraschter ist sie, als Jonas sie völlig unerwartet mit einem selbstgebackenen Kuchen besucht. Das Gebäck entpuppt sich zwar als der womöglich schlechteste Kuchen der Welt, doch Lynn ist Jonas trotzdem unfassbar dankbar dafür, dass er an sie gedacht und sie abgelenkt hat. Ihre Gefühle entladen sich schließlich in einem Kuss.