Banijay verkauft «Lego Masters» nach Japan

Die Spielshow um die kleinen Steinchen wird schon bald von TBS ausgestrahlt.

Das Wettbewerbs-Reality-TV-Formatwurde von Tokyo Broadcasting System (TBS) für eine Adaption in Japan ausgewählt. Es ist der 19. Vertrag für das von Banijay Rights vertretene Format und der dritte in Asien. Die Produktion der Show, in der Paare gegeneinander antreten, um die Jury mit inspirierenden Designs und Bausteinen zu beeindrucken, ist bereits angelaufen. Ursprünglich von Tuesday's Child Television und der Lego Group entwickelt, vertreibt Banijay weltweit das Format und das fertige Band der Serie."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Banijay Rights und darauf, nicht nur etwas über die Produktion der Show zu erfahren, sondern auch das Wesen der Kreation dahinter unter die Lupe zu nehmen", sagte Aso Kunihiro, Produzent, Abteilung Content Solution bei TBS, in einer vorbereiteten Erklärung. "Lego Masters ist ein Meisterstück eines globalen Formats, das dem Publikum auf der ganzen Welt immer wieder neue Impulse gibt", sagte Rashmi Bajpai, EVP Sales Asia, Banijay Rights, die den Vertrag mit TBS ausgehandelt hat."Wir freuen uns sehr, dass Familien in Japan die Möglichkeit haben werden, dieses weltweite Phänomen zu genießen. Lego Masters zelebriert das Lego-Bauen von seiner besten Seite - kreativ, einfallsreich, mit viel Teamwork und jeder Menge Spaß. Wir freuen uns darauf, japanische Baumeister aller Altersgruppen zu inspirieren", so Michael Ebbesen, GM von Lego Japan.