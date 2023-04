Apple und Canal+ schließen sich zusammen

International

Kunden von Canal+ können ab sofort auch die Inhalte von AppleTV+ sehen – ohne Aufpreis.

Die Firmen Apple und Canal+ haben eine bahnbrechende Vereinbarung unterzeichnet, die Apple TV+ allen Canal+-Abonnenten in Frankreich und einigen anderen europäischen Ländern zugänglich machen wird. Die Vereinbarung unterscheidet sich von den Aggregationsvereinbarungen, die Canal+ mit anderen Streaming-Anbietern wie Disney+ und Netflix geschlossen hat, deren Angebote im Rahmen des französischen Pay-TV-Anbieters zugänglich sind.Im Rahmen des Abkommens wird Apple TV+ ab dem 20. April ohne zusätzliche Kosten für Canal+-Abonnenten verfügbar sein. Canal+-Kunden können nahtlos und einfach auf die Filme und Serien von Apple TV+ direkt über ihre bestehende Set-Top-Box zugreifen - ohne dass eine separate App oder ein Abonnement erforderlich ist. Die Vereinbarung gilt für Frankreich, die französischsprachige Schweiz, die Tschechische Republik und die Slowakei.In einem Gespräch mit „Variety“ sagten Eddy Cue, Senior VP of Services bei Apple, und Maxime Saada, Chairman und CEO der Canal+ Group, dass sie sich seit Jahren kennen und die Idee, den Bund fürs Leben zu schließen, gefeiert haben. Die beiden arbeiteten zum ersten Mal vor 15 Jahren zusammen, als "Apple in das iTunes-Geschäft einstieg" und blieben in Kontakt."Ich habe versucht, die besten Content-Leute der Welt zu finden, und so bin ich auf Canal Plus gestoßen. Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal selbst in diesem Geschäft tätig sein würden, aber ich habe in diesen Jahren sehr viel darüber gelernt, wie großartig Canal+, Maxime Saada und sein Team sind", so Cue.