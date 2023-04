Samuel L. Jackson spielt bei «Piano Lesson» mit

Kino-News

Der neue Netflix-Spielfilm ist auch mit John David Washington besetzt.

Die Starbesetzung für Netflix' Verfilmung von August Wilsonswurde bekannt gegeben. Oscar-Preisträger Samuel L. Jackson und John David Washington spielen die Hauptrollen in dem Spielfilm und wiederholen damit ihre Rollen aus der äußerst erfolgreichen Broadway-Neuverfilmung von Wilsons Stück, die kürzlich am Ethel Barrymore Theatre zu Ende ging.«The Piano Lesson» startet im Jahr 1936 in Pittsburgh in der Zeit nach der Großen Depression und zeigt das Leben der Familie Charles, die von Doaker Charles (Jackson) geführt wird, und ein Erbstück, das Familienklavier, das mit Schnitzereien eines versklavten Vorfahren verziert ist. Washington spielt Boy Willie, den Neffen von Doaker, eine Rolle, die Jackson bereits in der Produktion von 1987 spielte.Die lange angekündigte Netflix-Verfilmung wird von Malcolm Washington nach einem Drehbuch inszeniert, das er zusammen mit Virgil Williams bearbeitet hat. In den Hauptrollen spielen Ray Fisher («Zack Snyder's Justice League», «Rebel Moon»), Danielle Deadwyler («Till», «The Harder They Fall»), Michael Potts («Ma Rainey's Black Bottom», «Rustin») und Corey Hawkins («Straight Outta Compton», «The Tragedy of Macbeth»).