Minnie Driver übernimmt die Hauptrolle bei «Peep Show»

US-Fernsehen

Amandla Jahava wird ebenfalls zum Cast der neuen FX-Serie gehören.

Minnie Driver und Amandla Jahava sind für die Hauptrollen im FX-Pilotfilmvorgesehen. Darüber hinaus ist Yana Gorskaya («What We Do in the Shadows») als Regisseurin an Bord gekommen. Der Pilotfilm, ein Reboot der gleichnamigen britischen Comedy-Serie, wurde ursprünglich im Dezember 2022 bei FX in Auftrag gegeben. Er stammt von der Autorin, ausführenden Produzentin und Showrunnerin Stefani Robinson.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "In Anlehnung an die britische Originalserie «Peep Show» und ihr einzigartiges Erzählformat folgt der Pilotfilm der Beziehung zwischen einer leidgeprüften Assistentin (Jahava) und ihrem Chef (Driver), einem emotional instabilen Tech-Unternehmer."Mit dieser Rolle kehrt Driver zu FX zurück, wo sie zuvor in der Serie «The Riches» zu sehen war. Sie ist vor allem für ihre Arbeit in Spielfilmen bekannt, darunter ihre Oscar-nominierte Rolle in «Good Will Hunting». Zu ihren weiteren Filmen gehören «Circle of Friends», «Rosaline» und Amazons «Cinderella». Als nächstes wird sie in dem Biopic «Chevalier» zu sehen sein, das von Robinson geschrieben und produziert wird. Im Fernsehen hat Driver auch in der ABC-Comedyserie «Speechless» und der Amazon-Serie «Modern Love» mitgespielt.