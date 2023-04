Konzentration auf das Fernsehen: Aus für maiLab

TV-News

Mai Thi Nguyen-Kim beendet ihren YouTube-Kanal. Außerdem startet im SWR das neue Kulturmagazin.

Die erfolgreiche Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim hat ein Abschiedsvideo von «maiLab» veröffentlicht. Der YouTube-Kanal startete am 8. September 2016 unter dem Namen «schönschlau». Das Team hat über 180 verschiedene Videos veröffentlicht und fast 1,5 Millionen Abonnenten erreicht. Als Grund wird unter anderem die veränderte Lebenssituation der Moderatorin Nguyen-Kim genannt, die inzwischen verheiratet ist und zwei Kinder hat. Mit ihren ZDF-Sendungen habe die Einstellung nichts zu tun.Der Südwestrundfunk, der «maiLab» für FUNK produzierte, hat noch eine weitere Neuerung zu vermelden. Bereits am Sonntag, 16. April, um 17.30 Uhr startet die halbstündige Sendung. Das Format ersetzt die beiden Sendungen «Kunscht!» und «Landesart», die für die beiden unterschiedlichen Sendegebiete des SWR produziert wurden. Die neuen Folgen sind immer freitags vorab in der Mediathek zu sehen.In der Premiere folgt «SWR Kultur» der Fotografin Ulla Lohmann in den Feuerschlund eines Vulkans. Denn die Pfälzerin hält den Weltrekord im Abseilen in aktive Vulkane. "Nimmi normal" würde Gringo Mayer das wohl finden, denn der Bluesmusiker aus Ludwigshafen ist nie um einen Spruch verlegen, schon gar nicht auf Pfälzisch.