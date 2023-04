Quotencheck

In den Wintermonaten war die 26 Folgen umfassende 17. Staffel am Donnerstagabend zu sehen.

Der Fernsehsender ZDF startete am Donnerstag, den 15. September, um 19.25 Uhr die 407. Episode von «Notruf Hafenkante». Die Folge eins aus der 17. Staffel hörte auf den Namen „Rivalen der Rennbahn“ und sicherte sich 3,17 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,7 Prozent ein. Mit nur 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis sehr mager aus, da nur 4,3 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Grob gesagt: 95 Prozent der Zuschauer sind über 50 Jahre alt.Eine Woche darauf veränderte sich das Bild ein wenig. Mit der Geschichte „Rosenkavalier“ wurden 3,59 Millionen Fernsehzuschauer erreicht, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) wies 15,7 Prozent Marktanteil aus. Mit jetzt 0,24 Millionen jungen Menschen vor dem Fernseher, reichte es immerhin für fünf Prozent. Mit der letzten Folge des Monats holte die Serie 3,51 Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 5,5 Prozent auf dem Papier.Mit dem Start der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar kam «Notruf Hafenkante» nicht unter die Räder, denn das ZDF verzichtete auf eine Ausstrahlung. Die letzte Folge vor dem Fußball-Turnier sicherte sich am 17. November 3,66 Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 5,2 Prozent genannt. Am 8. Dezember ging man wieder auf Sendung und verbuchte 3,50 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent. Jedoch schalteten nur 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, sodass man sich mit schlechten 3,8 Prozent zufrieden geben musste.Zwischen Neujahr und Heilige Drei Könige verbuchte eine Ausgabe mit dem Namen „Jadgzeit“ 3,63 Millionen Zuschauer und sicherte sich tolle 14,2 Prozent. Beim jungen Publikum blieb man mit 0,26 Millionen mäsig erfolgreich, weshalb man nur auf 5,3 Prozent Marktanteil kam. Eine Woche später kletterte das Ergebnis sogar auf 3,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Doch nur 0,28 Millionen Menschen waren dabei, weshalb man auf 5,7 Prozent kam.In den Monaten Januar, Februar und März konnte man die Gesamtreichweiten zwischen 3,59 und 3,88 Millionen Fernsehzuschauer halten, die Marktanteile bewegten sich kaum. Das Staffelfinale, das auf den Namen „Im Koma“ hörte, kam auf den Staffelbestwert von 3,90 Millionen Zuschauer, das führte zu tollen 15,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauenden waren allerdings nur 0,24 Millionen dabei, das bedeutete weiterhin schwache 4,8 Prozent.Die 17. Staffel der Vorabendserie «Notruf Hafenkante» läuft weiterhin mittelmäßig bis gut. Im Durchschnitt waren 3,61 Millionen Fernsehzuschauer dabei, der Marktanteil lag bei guten 14,6 Prozent. Problematisch bleibt allerdings die Altersverteilung, da nur 0,23 Millionen Menschen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten und nur 4,6 Prozent brachten.