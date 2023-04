«Love & Translation» soll TLC anschieben

US-Fernsehen

Der Fernsehsender fragt sich, ob drei amerikanische Männer mit zwölf internationalen Frauen auf Inseln leben können.

Drei amerikanische Männer und zwölf internationale Frauen, die sich auf ein aufregendes Abenteuer begeben, um ihre Liebe zu finden, reisen aus der ganzen Welt an, um gemeinsam auf einer abgelegenen paradiesischen Insel in der neuesten Beziehungsserie von TLC,, zu leben.Der Clou: Keine der Frauen spricht Englisch und keiner der Männer spricht eine andere Sprache. Ohne die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, und ohne Übersetzer müssen sich die Singles auf ihre Sinne verlassen, um ihre Verbindung zu entwickeln und die Stärke ihrer Chemie und Anziehung zu bestimmen. Auf der Grundlage dessen, was sie übereinander erfahren, gehen die Männer mit den Frauen auf Dates und finden heraus, wie sich die Liebe überträgt, wenn nicht dieselbe Sprache gesprochen wird - werden sie die wahre Liebe oder nur eine heiße Romanze finden?«Love & Translation» wird im kommenden Winter auf TLC ausgestrahlt. Das Format wird von Sharp Entertainment, einem Teil von Sony Pictures Television, für TLC produziert.