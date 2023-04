Rundschau

Die Fernsehserie «Transatlantic» ist gestartet und erhielt nur gemischte Kritiken. Weitaus interessanter könnte «Kathryn Hahns neue Serie «Tiny Beautiful Things» sein.

Zwei Amerikaner und ihre Verbündeten starten im Marseille des Jahres 1940 eine Rettungsaktion, um Künstlern die Flucht aus Europa zu ermöglichen.Beim Jahrestag der tragischen Ereignisse in Mt. Carmel, die am 28. Februar 1993 begannen, konzentriert sich die Serie auf die Folgen der Katastrophe von Waco: Die Prozesse der überlebenden Mitglieder der Branch Davidian Sekte und den Aufstieg des einheimischen Terroristen Timothy McVeigh. Die auf fünf Episoden begrenzte Serie liefert auch einen breiteren Kontext für die Eskalation der amerikanischen Milizbewegung, die die berüchtigten Anschläge von Oklahoma City und die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar vorwegnimmt.Eine Frau muss eine Beziehung zu ihrer Stieftochter im Teenageralter aufbauen, um ihren Mann zu finden, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist.Nic (Daisy May Cooper) lebt in einer lieblosen Ehe und kämpft mit ihrer Trauer, während sie sich um ihren Sohn (Lenny Rush) kümmert, als sie sich in diesem Comedy-Thriller von Copper und Hizli mit einer neuen Mutter (Selin Hizli) anfreundet.In dieser Serie von Liz Tigelaar, die auf dem gleichnamigen Buch von Cheryl Strayed basiert, übernimmt die erfolglose Schriftstellerin Clare (Kathryn Hahn) widerwillig die Rolle der Ratgeberkolumnistin.