ProSieben startet zweite Staffel von «9-1-1: Lone Star»

TV-News

Zwei Jahre mussten die Fans der Serie zwischenzeitlich auf die Fortsetzung warten.

Im Frühjahr 2021 startete ProSieben die Ausstrahlung des «9-1-1»-Spin-offs, das mittwochs um 21.15 Uhr mit durchschnittlichen Quoten ausgestrahlt wurde. Nach rund zwei Jahren hat der Sender einen neuen Sendeplatz in Unterföhring gefunden. Ab Montag, 1. Mai, um 22.05 Uhr werden die neuen Geschichten in Doppelfolgen ausgestrahlt. Im Vorprogramm sind weiterhin «Grey’s Anatomy» und «Seattle Firefighters» zu sehen.Die Hauptrolle spielt weiterhin Rob Lowe, neu im Team ist Gina Torres. Liv Tyler, die in der ersten Runde die weibliche Hauptrolle spielte, ist aufgrund der Corona-Pandemie ausgestiegen. Während das deutsche Free-TV also in die zweite Runde geht, beendet FOX die vierte Staffel am 16. Mai 2023. Zuletzt waren die Reichweiten der Serie von Ryan Murphy in den USA deutlich zurückgegangen.Nach Michelles Ausstieg wird Tommy Vega die Rolle des Captains übernehmen, teilte ProSieben mit: Tommy war acht Jahre nicht im Dienst, um sich um ihre Kinder zu kümmern, und hofft, den Erwartungen und Anforderungen gerecht zu werden. Doch ihr gelingt ein Einstand nach Maß: Sie kann den Arm einer Frau wieder einrenken und die Schusswunde eines Arbeiters versorgen. Unterdessen gibt es gute Nachrichten von Owen: Der Lungenkrebs konnte durch die Therapie erfolgreich bekämpft werden.Im Anschluss an «9-1-1: Lone Star» strahlt ProSieben zwei weitere Folgen vonaus. Dafür müssen die Zuschauer bis 02.30 Uhr wach bleiben. Wer sich die Nacht ohnehin um die Ohren schlägt, kann auch die anschließende Dokumentationsehen, die bis 03.25 Uhr läuft.