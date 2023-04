Syfy verlängert «The Ark»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie hat sich quotenmäßig recht gut entwickelt.

Syfy hat eine zweite Staffel vonbestellt. Die von Dean Devlin geschaffene Serie spielt 100 Jahre in der Zukunft, in der Missionen zur Kolonisierung von Planeten begonnen haben, um das Überleben der menschlichen Rasse zu sichern. Die erste dieser Missionen auf einem Raumschiff namens Ark One stößt auf ein katastrophales Ereignis, das massive Zerstörung und den Verlust von Menschenleben verursacht. Mehr als ein Jahr vor dem Erreichen des Zielplaneten, ohne lebenserhaltende Vorräte und ohne Führungspersönlichkeiten muss die verbleibende Besatzung zu den besten Versionen ihrer selbst werden, um auf Kurs zu bleiben und zu überleben.Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read und Ryan Adams spielen die Hauptrollen. «The Ark» war für den Sender ein großer Erfolg, da die Serienpremiere am 1. Februar mit 1,1 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für die beste Gesamtzuschauerzahl seit Januar 2021 und die beste Zuschauerzahl bei den 18-49-Jährigen seit Oktober 2021 aufstellte."Der Erfolg von «The Ark» ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unser Versprechen einlösen, ein breites Spektrum an Qualitätsserien über unser lineares, Kabel- und Streaming-Portfolio anzubieten", sagte Lisa Katz, President, Scripted Programming, NBCUniversal Television and Streaming. "Mit Dean und Jonathan in den Weltraum zu fliegen war wirklich eine Reise wert, und wir sind sehr gespannt darauf, wie dieses außerirdische Abenteuer in der zweiten Staffel weitergehen wird."