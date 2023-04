«A League of Their Own» geht weiter

US-Fernsehen

Doch damit hört der Spaß schon auf. Nach vier neuen Folgen ist Schluss.

Amazon hatoffiziell für Staffel 2 verlängert, die gleichzeitig die letzte sein wird. Die erste Staffel bestand aus acht Episoden, während die zweite Staffel nur aus vier Episoden bestehen wird. "Diese Serie zu machen und zu sehen, welchen Einfluss sie auf die Welt hat, war eine unglaubliche Freude", so die Serienschöpfer Will Graham und Abbi Jacobson. "Obwohl wir natürlich auf elf Staffeln gehofft haben, sind wir dankbar, dass wir die Geschichte dieser Figuren und dieser Welt weiter erzählen können."Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Filmklassiker von Penny Marshall, in dem Jacobson, D'Arcy Carden, Chante Adams, Melanie Field und Kate Berlant mitspielen. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es, sie erzähle "die Geschichte einer ganzen Generation von Frauen, die davon träumten, Profi-Baseballerinnen zu werden. Die Serie wirft einen tieferen Blick auf Rasse und Sexualität und verfolgt die Reise eines ganz neuen Ensembles von Charakteren, die ihren eigenen Weg auf das Spielfeld finden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Liga.""Wir sind zutiefst stolz auf die Arbeit, die Abbi, Will, der Cast und die Crew bei der Neuinterpretation von «A League of Their Own» geleistet haben, die eine unglaublich loyale Fangemeinde hervorgebracht und zahlreiche, wohlverdiente Anerkennungen und Auszeichnungen erhalten hat", sagte Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon und MGM Studios. "Nachdem wir gehört haben, was Abbi, Will und das Autorenteam für die neue Geschichte innerhalb dieser wunderbaren Serie geplant haben, freuen wir uns für unsere Fans darauf, zu sehen, was als nächstes kommt."