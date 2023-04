VOX, Kabel Eins und RTLZWEI landen im grünen Bereich

Quotennews

Die Sender setzten auf standardmäßige Wiederholungen oder Filmübertragungen, fuhren damit jedoch mehr als gut.



VOX füllte den Dienstagabend mit gleich drei Wiederholungen von. Mit zunächst 0,94, später 0,88 und am Ende noch 0,74 Millionen Fernsehenden war das Interesse hier eigentlich relativ groß. Von zunächst annehmbaren 3,9 Prozent, erhöhte sich der Marktanteil erst auf gute 5,4 und dann sogar hohe 6,8 Prozent. 0,36, später 0,29 und zum Schluss 0,20 Millionen Jüngere wollten sich den Produkttest ebenfalls nicht entgehen lassen. Nachdem die Quote zunächst von guten 7,5 auf überzeugende 8,3 Prozent gewachsen war, fiel sie wieder auf 7,6 Prozent zurück.Auch Kabel Eins kam am gestrigen Abend ziemlich gut weg. Der Sender stieg mit der Thrillerromanzein den Abend ein, welche 1,11 Millionen Zuschauer lockte. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 4,9 Prozent. Die 0,35 Millionen Umworbenen kamen sogar auf herausragende 7,8 Prozent. Es folgte das Drama, welches sich mit 0,48 Millionen Interessenten noch auf starke 5,6 Prozent steigerte. Auch die 0,17 Millionen Werberelevanten räumten mit 7,9 Prozent erneut ab.RTLZWEI hatte die Sozialreportage, die 0,87 Millionen Neugierige zum Einschalten bewegte. Eine hohe Sehbeteiligung von 3,6 Prozent war dem Sender somit sicher. Starke 7,4 Prozent Marktanteil wurden bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Bei einem Publikum von 0,59 Millionen Menschen erhöhte die Dokusogar auf hervorragende 4,4 Prozent. Die 0,21 Millionen Jüngeren waren mit 7,0 Prozent ebenfalls weiterhin gut vertreten.