ProSieben Fun hat jetzt Jimmy Fallon

TV-News

Kurzfristig sicherte sich das Unternehmen die Rechte an der US-Late-Night-Show.

Schon seit Jahren strahlt der Pay-TV-Sender ProSieben Fun Late-Night-Sendungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika aus. Unter der Woche lief meist die «Late Late Show» mit James Corden, der allerdings Ende April nach über acht Jahren als Comedy-Talker in den vorzeitigen Ruhestand geht. Corden war Nachfolger von Craig Fergusen, der die Show von 2005 bis 2014 moderierte.Die Verantwortlichen von ProSieben Fun werden die letzten Shows nicht mehr ausstrahlen. Stattdessen hat man sich bei der Konkurrenz eingedeckt: Nachdem ProSiebenSat.1 bereits einen umfangreichen Deal mit NBCUniversal abgeschlossen hat, wird man die NBC-Produktionübernehmen.Diese Show wurde bereits seit einiger Zeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeitversetzt ausgestrahlt und wandert nun zu ProSieben Fun . Dort werden die Ausgaben bereits ab Montag, 17. April, gegen 23 Uhr sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1 Uhr ausgestrahlt. Die Sendungen, die aus New York City kommen, werden in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt. Eine Ausstrahlung auf Joyn ist nicht bestätigt, aber möglich.