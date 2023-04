Studios vertrauen wieder auf Kinosäle

Kino-News

Durch die Pandemie gingen die Ticketerlöse radikal zurück und man dachte, Streaming wäre die Nummer eins geworden.

Zum ersten Mal seit der Schließung der Kinos durch COVID boomt das Geschäft, und die Zuschauer strömen in Scharen in die Kinos, um «John Wick: Kapitel 4», «Scream VI» und, erst letztes Wochenende, «The Super Mario Bros. Movie» zu sehen. Und Logan, dem die Logan Luxury Theatres im ländlichen South Dakota gehören, schreibt wieder schwarze Zahlen, nachdem er zwei Jahre lang Gewinneinbußen hinnehmen musste, weil die Studios nicht genügend große Filme zur Verfügung stellen konnten.Logans Kinos sind nicht die einzigen, die eine dramatische Veränderung des Schicksals erleben. Insgesamt beläuft sich das Einspielergebnis im Inland auf 2,3 Milliarden Dollar, was laut Comscore einen Anstieg von 36,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und eine erstaunliche Verbesserung von 589,5 % gegenüber 2021 bedeutet. Die Kinobranche sieht endlich wieder so aus wie vor der Pandemie. Das liegt zum Teil daran, dass die Studios neue Teile erfolgreicher Franchises herausbringen, aber auch an einer veränderten Einstellung der großen Medienunternehmen, wenn es darum geht, den Wert eines Kinostarts zu beurteilen."Die Studios haben ihre Religion gefunden", sagt Eric Handler, Analyst bei Roth Capital Partners. "Sie haben erkannt, dass ein exklusives Kinofenster der beste Weg zur Gewinnmaximierung ist, anstatt alles gleichzeitig auf Abruf zu veröffentlichen. Es hat einen großen Marketingwert, wenn ein Film im Kino gezeigt wird. Disney und vor allem Warner Bros. veröffentlichten eine Zeit lang die Filme zeitgleich beim Streaminganbieter, das wurde danach als großer Fehler gesehen.