«Hollywood Black» bekommt grünes Licht

US-Fernsehen

Die Doku-Serie von Justin Simien wird bei MGM+ laufen.

MGM+ hat grünes Licht für eine Doku-Serie mit dem Titelunter der Regie von Justin Simien gegeben, der zusammen mit Forest Whitaker die Produktion übernimmt. In vier Teilen befasst sich "Hollywood Black" mit der Geschichte schwarzer Schauspieler, Autoren, Regisseure und Produzenten, die sich ihren Platz in der Unterhaltungsindustrie erkämpft haben. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch des Historikers Donald Bogle.Simien ist vor allem als Autor und Regisseur des Films «Dear White People» aus dem Jahr 2014 und als Schöpfer der gleichnamigen Netflix-Serie bekannt. Außerdem führte er bei «Bad Hair» (2020) Regie und schrieb das Drehbuch. Außerdem führte er Regie bei «Haunted Mansion», dem Horrorfilm von 2023, der auf dem Disney-Vergnügungspark basiert und später in diesem Jahr Premiere hat."Wir sind begeistert, mit Justin Simien, Jeffrey Schwarz und RadicalMedia zusammenzuarbeiten und unsere fruchtbare kreative Partnerschaft mit Forest und Nina zu erweitern", sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. "«Hollywood Black» ist wie andere MGM+-Dokuserien der letzten Zeit ein unterhaltsamer und nachdenklicher Blick auf einen wichtigen Teil der amerikanischen Kultur, der die Entwicklung des schwarzen Kinos und die talentierten Künstler, die es aufgebaut haben, beleuchtet. Es ist ein aktueller und relevanter Blick auf die schwarze Erfahrung in Hollywood".