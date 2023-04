YouTube langt bei NFL Sunday Ticket zu

US-Fernsehen

Die Preise sollen über dem Angebot der Satellitenplattform DirecTV liegen.

Das NFL-Sonntagsticket wechselt ab der nächsten Saison zu YouTube, nachdem Google einen siebenjährigen Vertrag mit der Liga abgeschlossen hat. Und wenn Fans nicht bald handeln, um von den speziellen Frühbucherpreisen von YouTube zu profitieren, werden sie mehr für das NFL-Paket für Spiele außerhalb des Marktes zahlen müssen, als wenn es von DirecTV übertragen wurde.YouTube hat die Preise für das NFL Sunday Ticket bekannt gegeben, das sowohl für YouTube TV-Abonnenten als auch für alle anderen in den USA über die eigenständigen YouTube Primetime Channels verfügbar ist. Ab Dienstag (11. April) bis zum 6. Juni 2023 bietet die Google-eigene Videoplattform Rabatte für Sunday Ticket-Pakete an, die 100 Dollar unter den regulären Preisen für die gesamte Saison liegen.Der reguläre Preis für das Sunday Ticket für YouTube TV-Kunden beträgt 349 Dollar für die Saison 2023 und liegt damit über dem Preis von 293,94 Dollar von DirecTV für die Saison 2022. Ohne YouTube TV wird die Sache noch teurer. Während man bei DirecTV in der Regel ein Satelliten-TV-Paket kaufen musste, um das Sunday Ticket zu erhalten, verkauft YouTube das Paket auf eigenständiger Basis - und obwohl man kein Pay-TV-Abonnement braucht, kostet es 100 Dollar mehr pro Saison als für YouTube TV-Abonnenten. Beachten Sie, dass der Grundpreis von YouTube TV vor kurzem um 12 % von 64,99 $/Monat auf 72,99 $/Monat gestiegen ist; vor Beginn der diesjährigen Baseball-Saison hat der Streamer MLB Network eingestellt.