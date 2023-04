ProSieben versucht sein Glück mit alten «Rankingshow»

Quotennews

Damit hielt man sich zumindest auf einem annehmbaren Niveau, auch wenn natürlich noch deutlich Luft nach oben war. Im Anschluss lief es für den Sender noch schlechter.



ProSieben zeigte zur Primetime zwei ältere Ausgaben der Rankingshow. Gezeigt wurden Clips, wie etwa als ein Fallschirmspringer in 10.000 Fuß Höhe das Bewusstsein verlor, nachdem er mit einem anderen Kollegen kollidiert war. In einer anderen Geschichte hatten zwei Freunde einen freischwimmenden Eisberg bestiegen, der sich daraufhin zu drehen begann.Für die erste der beiden Episoden fanden sich 0,64 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Im Anschluss war das Interesse mit 0,65 Millionen Zuschauer fast gleich groß. Dennoch erhöhte sich der Marktanteil von mäßigen 2,5 auf akzeptable 2,8 Prozent. Die Zielgruppe bestand aus 0,35 und später 0,33 Millionen Jüngeren. Hier fiel das Resultat mit annehmbaren Werten von 6,9 und 7,1 Prozent relativ ähnlich aus.Ab 22.15 Uhr hatte Klaas Heufer-Umlauf beiSilbermond und Ian Hopper zu Gast. Mehr als 0,34 Millionen Zuschauer wollten dies nicht sehen, so dass das Format bei mageren 2,2 Prozent hängenblieb. Die 0,23 Millionen Umworbenen hielten sich bei 6,7 Prozent. Es folgten zwei Episoden der ComedyserieMit 0,16 und 0,12 Millionen Interessenten hatte diese jedoch nicht viel Erfolg. Hier blieb man bei schwachen 1,6 sowie 1,5 Prozent hängen. Bei den 0,09 und 0,05 Millionen Werberelevanten sah es mit mickrigen 3,6 sowie 2,8 Prozent Marktanteil noch schlechter aus.