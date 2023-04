RTLZWEI startet neuen Show-Abend

TV-News

«Genial daneben» und «Promi Game Night» bereichern ab Anfang Mai das Programm.

Fast drei Jahre lang gehörte der Donnerstagabend «Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt». Inzwischen sind aber auch wieder andere Formate wie «Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter» und «Glücksrad» zu sehen. Die zweite von vier produzierten «Glücksrad»-Folgen ist für den 27. April geplant, eine Woche später wechselt das Programmangebot bereits wieder.Am Donnerstag, 4. Mai, um 20.15 Uhr geht es mitweiter. Die Verantwortlichen des Senders haben sich mit der Produktionsfirma Constantin Entertainment auf die Rückkehr von Hugo Egon Balder geeinigt. Ihm zur Seite stehen in den sechs produzierten Ausgaben Hella von Sinnen und Wigald Boning. Drei weitere Prominente sind ebenfalls mit von der Partie. Michael Mittermeier, Guido Cantz, Simon Pearce, Oliver Pocher, Max Giermann, Helene Bockhorst, Chris Tall, Markus Krebs, Dieter Nuhr, Pierre M. Krause, Katjana Gerz und Janine Kunze komplettieren die Runde.Eine Stunde später gehtauf Sendung. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre treten zwei Teams mit je zwei Prominenten und einem Nichtprominenten in unterhaltsamen Spielen gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Denn nur das Team, das am Ende die Nase vorn hat, kann den Traum des nicht-prominenten Teilnehmers mit einem Preisgeld von bis zu 10.000 Euro erfüllen.Im amerikanischen Original ist Jane Lynch die Moderatorin, hierzulande übernimmt Annette Frier den Part. Das Gäste-Panel besteht aus Die Teams der insgesamt vier Folgen setzen sich zusammen aus Lola Weippert, Matthias Mester, Lisa Feller, Martin Klempnow, Sonya Kraus, Detlef Steves, Simon Pearce, Sabrina Mockenhaupt, Maria Clara Groppler, Özcan Cosar, Jan van Weyde, Jasmin Schwiers, Axel Stein, Cristina do Rego, Bella Lesnik und Lutz van der Horst.