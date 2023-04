Offiziell: «Harry Potter»-Reihe geht in Serie

US-Fernsehen

Keine Vorgeschichte, keine Nebenhandlung: In «Harry Potter» werden die acht Filme neu erzählt.

Eine-Fernsehserie ist jetzt in Entwicklung. Bereits am 3. April war durchgesickert, dass es eine Serie nach den Büchern von J.K. Rowling geben wird, jetzt wurden die Details bestätigt. Jede Staffel der Serie wird auf einem der Bücher der Reihe basieren, und Warner Bros. Discovery beschreibt die Serie als ein Zehnjahresprojekt. Es wird eine komplett neue Besetzung geben."Wir freuen uns, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken", sagte Casey Bloys, Präsident und CEO von HBO & Max Content. "«Harry Potter» ist ein kulturelles Phänomen, und es ist klar, dass die Liebe und der Hunger nach der Welt der Zauberer ungebrochen sind. In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und J.K. Rowling wird diese neue Max-Original-Serie tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen, die die Fans über all die Jahre begeistert haben."Max wird das Format wird in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV und Warner Bros. Television produziert. Rowling wird die Produktion zusammen mit Neil Blair und Ruth Kenley-Letts leiten. David Heyman ist derzeit als ausführender Produzent im Gespräch. "Max' Verpflichtung, die Integrität meiner Bücher zu wahren, ist mir sehr wichtig, und ich freue mich darauf, an dieser neuen Adaption mitzuwirken, die eine Tiefe und Detailgenauigkeit ermöglicht, wie sie nur eine lange Fernsehserie bieten kann", sagte Rowling.Die Ankündigung beendet die jahrelangen Spekulationen darüber, ob die magische Welt von «Harry Potter» ins Fernsehen kommt oder nicht. Das Franchise hat sich in einer Vielzahl von Medien als unglaublich populär erwiesen. Neben den Büchern, von denen jedes einzelne ein Bestseller war, gab es bisher acht «Harry Potter»-Filme, die zusammen mehr als 7,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen weltweit eingespielt haben. Darüber hinaus gibt es die «Phantastische Tierwesen»-Filmreihe, Attraktionen in Themenparks, Spielzeug und Spiele, darunter das kürzlich erschienene Videospiel "Hogwarts Legacy".