Aus HBO Max wird 'Max

US-Fernsehen

Der neue Streaming-Dienst wird um Discovery+-Inhalte erweitert. Am Mittwoch wurden zahlreiche Details bekannt gegeben.

Warner Bros. Discovery hat offiziell Max als neuen Namen für seinen Flaggschiff-Streamingdienst bekannt gegeben und den HBO-Teil des Namens gestrichen. Das Unternehmen gab die Namensänderung auf einer Presseveranstaltung am Mittwoch bekannt, auf der es auch eine Reihe neuer Projekte vorstellte. Das neu gestaltete Max (im Internet unter max.com) soll am 23. Mai in den USA starten und durchschnittlich mehr als 40 neue Titel und TV-Serien pro Monat anbieten, verspricht das Unternehmen."Max ist der Dienst, den man im Auge behalten muss", sagte David Zaslav, CEO von WBD, auf der Bühne der Veranstaltung, auf der Tausende von Sendungen und Filmen für jedes Haushaltsmitglied angeboten werden. Laut der Website des Dienstes wird Max in drei verschiedenen Versionen verfügbar sein. Die ersten beiden Pakete entsprechen den bestehenden HBO Max-Preisen, und WBD erklärte, dass sich die Preise für die derzeitigen HBO Max-Kunden (vorerst) nicht ändern werden, wenn der neue Dienst an den Start geht. Die dritte Stufe, "Max Ultimate", bietet bis zu vier Streams und beinhaltet 4K-Inhalte.- Max Ad-Lite (9,99 €/Monat oder 99,99 €/Jahr):Zwei gleichzeitige Streams, 1080p HD-Auflösung, keine Offline-Downloads, 5.1 Surround Sound Qualität.- Max Ad Free ($15,99/Monat oder $149,99/Jahr):Zwei gleichzeitige Streams, 1080p HD, bis zu 30 Offline-Downloads, 5.1 Surround Sound Qualität- Max Ultimate Werbefrei ($19,99/Monat oder $199,99/Jahr):Vier gleichzeitige Streams, bis zu 4K Ultra HD-Auflösung, 100 Offline-Downloads, Dolby Atmos-Soundqualität.Der „Max Ultimate“-Tarif bietet einen erweiterten Katalog an Inhalten in 4K UHD, darunter Filme aus Serien wie «Game of Thrones», «The Last of Us», «Harry Potter», «The Lord of the Rings», «The Dark Knight Trilogy» und viele mehr. Darüber hinaus werden alle Filme von Warner Bros., die in diesem Jahr und in Zukunft veröffentlicht werden, auch in 4K UHD verfügbar sein, wenn sie nach ihrem Kinostart auf Max erscheinen, kündigte das Unternehmen an."Von den größten Superhelden bis zu den Champions des wahren Lebens, von kulturprägenden Dramen bis zu geschmackvoller Unterhaltung, von fantastischen bis zu ganz realen Welten wird Max eine unvergleichliche Auswahl bieten", sagte JB Perrette, Präsident und CEO von Global Streaming and Games bei Warner Bros. Discovery. "Diese neue Marke signalisiert einen wichtigen Wandel von zwei engeren Produkten, HBO Max und Discovery+, hin zu einem breiteren Angebot an Inhalten und einer größeren Auswahl für die Verbraucher. Während jedes Produkt etwas für einige bot, wird Max eine breite Palette von Qualitätsangeboten für alle bieten."Der Name HBO Max wurde im Juli 2019 angekündigt, als WarnerMedia noch zu AT&T gehörte. Die damalige Idee: Der Direct-to-Consumer-Streamingdienst, der im Mai 2020 debütieren wird, umfasst alles, was HBO - das Premium-Kabelnetzwerk des Unternehmens - zu bieten hat, und noch mehr, darunter Originalserien und Bibliothekstitel.Mit Max will WBD signalisieren, dass das Programmangebot des Streaming-Anbieters nun noch vielfältiger ist, indem die nicht-fiktionalen Favoriten der Discovery-Seite des Unternehmens von Marken wie HGTV, Food Network, Discovery Channel , TLC und ID integriert werden. Während Max eine Reihe neuer Discovery+-Inhalte enthalten wird, bleibt Discovery+ ein eigenständiger Dienst (derzeit 6,99 $/Monat ohne Werbung und 4,99 $/Monat mit Werbung). Die WBD scheint diese Entscheidung getroffen zu haben, um die derzeitigen Discovery+-Kunden nicht zu einer erheblichen Preiserhöhung zu zwingen, indem sie sie zu einem Upgrade auf den kombinierten Dienst zwingen.