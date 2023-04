ZDF-Comedy-Sommer kommt wieder

TV-News

Ab Anfang Juni werden die sechs neuen Folgen aufgezeichnet.

«Quatsch Comedy Club» und «Nuhr im Ersten» sind nur zwei Formate, in denen mehrere bekannte Comedians auftreten und Teile ihres Programms präsentieren dürfen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das ZDF die Sommermonate genutzt, um ein Alternativprogramm für den Freitagabend auf die Beine zu stellen. Das hat zwar nur teilweise funktioniert, aber man will der Kultur eine Bühne bieten.Das liegt auch daran, dass die Verantwortlichen die Zahl der Veranstaltungen von vier auf sechs erhöht haben. Aufgezeichnet werden die neuen Comedy-Abende in der Kölner Eventlocation „Die Halle“. Neben Olaf Schubert, der gerade mit seinem Kinofilm auf Tour ist, wird auch Michael Mittermeier zu sehen sein. Bülent Ceylan, Tahnee, Abdelkarim, Torsten Sträter und Christian Ehring runden das Programm ab.Das ZDF hat bereits angekündigt, dass nicht nur diese Künstler auf der Bühne stehen werden. Welche weiteren Comedians zwischen dem 1. und 3. Juni auftreten werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Einen Tag später wird die Bühne füraufgebaut. Zum zehnjährigen Jubiläum der 3sat-Show sind Hazel Brugger, Filiz Tasdan, Johann König, Nikita Miller und Moritz Neumeier zu Gast.