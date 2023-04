«The Night Agent» ist nicht zu bremsen

International

Die Serie «Beef» startete mit dem dritten Platz in die wöchentlichen Top Ten.

In der dritten Woche seiner Verfügbarkeit isterneut aufgestiegen und steht mit 515,57 Millionen gesehenen Stunden auf Platz 9 der Netflix-Liste der beliebtesten Serien. Nach den Berechnungen von Netflix bedeutet dies, dass der Thriller 62 Millionen Zuschauer erreicht hat - Netflix berechnet die Gesamtzahl der Zuschauer, indem es die Gesamtzahl der gesehenen Stunden durch die Laufzeit teilt, die 8,19 Stunden beträgt. Während des Zeitfensters vom 3. bis 9. April erreichte die Serie 130,48 Millionen Sehstunden und blieb damit auf Platz 1 der englischen TV-Liste.Ali Wongs und Steven Yeunswar ein Neueinsteiger in der Top-10-Liste dieser Woche und landete mit 34,08 Millionen Zuschauerstunden auf Platz 3. Die düstere Komödie, die bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von 99 % erhielt, schaffte es nach ihrer Premiere am 6. April in 61 Ländern in die Top 10.Die 4. Staffel vonmachte einen Sprung in der Rangliste, obwohl sie in diesem Zeitfenster weniger Zuschauerstunden verzeichnete und landete mit 43,14 Millionen Sehstunden auf Platz 2, noch vor dem bevorstehenden Finale, das am Freitag, den 14. April ausgestrahlt wird. Das erste Live-Wiedersehens-Special von Netflix wird am 16. April um 17:00 Uhr PT in Los Angeles stattfinden. Das Special wird das zweite Mal sein, dass Netflix eine Live-Programmierung auf dem Streamer testet. Es folgt auf Chris Rocks Standup-Special «Selective Outrage», das trotz eines kleinen Zeitfensters auf der englischsprachigen TV-Liste von Netflix schnell auf Platz 7 der US-Charts landete. Das Special landete schließlich auf Platz 8 der weltweiten Netflix-Top-10-Charts auf der Liste der englischsprachigen Titel mit 17,79 Millionen Sehstunden nach neun Tagen Verfügbarkeit.