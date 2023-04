Asiatische Produktionen funktionieren bei Netflix

International

Zuletzt fuhr man mit jungen Produktionen Top-Werte ein.

Immer mehr thailändische, japanische und chinesische Filme und Fernsehserien erreichen ein globales Publikum - und gesellen sich zu den mittlerweile gut etablierten internationalen Zuschauern für südkoreanische Serien. In der Netflix Global Top 10 für die Woche vom 3. bis 9. April steht der koreanische Filmmit 27,5 Millionen Sehstunden in der zweiten Woche der Veröffentlichung an der Spitze der nicht englischsprachigen Filme.Unmittelbar danach folgt der thailändische Film, in dem es um eine junge Lehrlingin in einem gehobenen Restaurant geht, die unter einem strengen Chef arbeitet. Regie führt Sitisiri Mongkolsiri, die Hauptrolle spielt der «Bad Genius»-Darsteller Chutimon Chuengcharoensukying.In der Rangliste der nicht-englischen Serien kehrte das koreanische Rachedramain seiner zehnten Woche auf den ersten Platz zurück. Dank seiner Ausdauer ist es nun die fünftmeistgesehene nicht-englische Serie aller Zeiten auf dem Streamer.auf Platz zwei ist die erste in Taiwan produzierte Serie, die es in die wöchentlichen Top Ten von Netflix geschafft hat. Die Serie, die auf einem japanischen Roman basiert, verfolgt einen sadistischen Killer, der auch gerne die Medien manipuliert.