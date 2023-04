Geiss-Töchter laufen ab Mai

TV-News

Die Fernsehstation RTLZWEI hat neue Inhalte von Davina und Shania im Programm.

Die Produktionsfirma von Robert Geiss, Geiss TV, hat eine neue Staffel vonabgedreht. In fünf neuen Folgen begleitet das Kamerateam die Töchter der Geissens. Die neuen Folgen werden ab dem 1. Mai 2023 ausgestrahlt, immer montags. Der Auftakt ist am 1. Mai um 21:15 Uhr und ab dem 8. Mai sind die beiden bereits ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI im TV zu sehen.Seit nun zwölf Jahren stehen Davina und Shania bei RTLZWEI für «Die Geissens» vor der Kamera. Rund 800.000 Menschen verfolgen die Doku-Soap der Familie im linearen Fernsehen, bei den Umworbenen sicherte meist Werte zwischen fünf und sieben Prozent.Die Premiere von «Davina & Shania – We love Monaco» lief im Mai 2022. Die erste Folge verbuchte im Anschluss an «Die Geissens» 0,81 Millionen Fernsehzuschauer, darunter waren 0,43 Millionen Umworbene. Im Durchschnitt erzielte RTLZWEI mit der fünfteiligen Staffel etwa 700.000 Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 6,8 Prozent ein.