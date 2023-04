«Adams Eats the 80s» beißt zu

TV-News

In der Sendung snackt sich Adam Richman durch die Fast Food Classics.

Sushi, veganes Schnitzel oder Insekten-Burger? Solche neuen Gerichte bekommen die Fernsehzuschauer beinicht zu sehen. Stattdessen darf sich der 80er-Jahre-Fan und Essensenthusiast Adam Richman auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Er testet längst vergessene Produkte und besucht Restaurants aus seiner Kindheit.In der Auftaktfolge, die am Sonntag, den 23. April, um 18.00 Uhr gesendet wird, reist Richman in die kalifornische Stadt Petaluma, um nicht nur die größte «Star Wars»-Sammlung anzuschauen, sondern auch galaktische Gerichte zu probieren. In der 20-minütigen Folge reist er auch nach Florida, dort möchte er kulinarische Leckerbissen aus dem Mittelalter verkosten. In der im Anschluss ausgestrahlten Geschichte wird eine vergessene Dominos-Pizza probiert.«Adam Eats the 80s» ist eine Produktion von Six West Media für den amerikanischen History Channel. Dort startete die zehnteilige Reportage-Reihe am 27. Februar. Hierzulande war das Format noch nicht im Pay-TV zu sehen, denn ProSieben Maxx strahlt das Format als Deutschlandpremiere aus.