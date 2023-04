Nach 13 Jahren: «Die Wanderhure» ist zurück!

Quotennews

Throwback: Oktober 2010 - Sat.1 präsentiert den Sat.1 FilmFilm «Die Wanderhure» und exzellente 9,75 Millionen schauen zu! 13 Jahren später versucht es Sat.1 erneut mit dem Streifen! Mit Erfolg?

Nachdem die privaten TV-Sender nahezu jede "Klassiker-Show" zurück in die Sendepläne katapultiert haben, widmet sich Sat.1 den Spielfilmen. Genauer gesagt kommt der Sat.1 FilmFilm zurück! Und zwar einer mit einer heute unvorstellbaren Vergangenheit., nach Buchvorlage Iny Lorentz geschrieben, Alexandra Neldel in der Hauptrolle, ein echter Blockbuster eroberte 2010 schließlich das deutsche Fernsehen. In Zahlen wollten damals beeindruckende 9,75 Millionen Zuschauer dem Primetime-Film an einem Dienstagabend folgen. Geradezu absurde 31,2 Prozent Marktanteil wurden eingefahren, während sich 4,26 Millionen Umworbene definieren ließen. Hiermit waren ebenfalls grandiose 32,4 Prozent möglich. Na gut, damit wird bei Sat.1 sicherlich niemand gerechnet haben, als der Sat.1 FilmFilm-Klassiker für den Gründonnerstag eingeplant wurde. Aber, dass es so unauffällig läuft.Womit wir direkt beim Thema sind, es lief gestern mit der «Wanderhure» nicht wirklich rosig. Es kamen lediglich 1,35 Millionen Zuschauer zusammen, der eher schwache Marktanteil von 5,5 Prozent spielt nicht nur in einer anderen Dimension als das 2010-Ergebnis, auch im Vergleich der gestrigen Abendprogramme kommt Sat.1 nicht gut weg. Die damals überragende Zielgruppe konnte sich gestern lediglich mit 0,24 Millionen Werberelevanten präsentieren, der Marktanteil schaffte es hier auf 4,3 Prozent.Doch wird sich Sat.1 nicht nur Sorgen um die Primetime machen müssen.geht weiter gnadenlos unter. Gestern kamen 0,25 und 0,26 Millionen Zuschauer zusammen, die vernichtenden Marktanteile lagen bei 2,1 und 2,2 Prozent. Wobei noch schlimmer hier wohl die Zielgruppen-Leistungen von 0,04 und 0,03 Millionen erreichten Werberelevanten sein dürfte. Hiermit waren dann auch nur 1,8 und 1,5 Prozent am entsprechenden Markt drin.