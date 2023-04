«Sex/Life» ist nun abgesetzt

US-Fernsehen

Sarah Shahi als Billie Connelly wird nicht mehr bei Netflix zu sehen sein.

Die Seriewurde von dem Buch "44 Chapters About 4 Men" von B.B. Easton inspiriert und stammte von der Schöpferin Stacy Rukeyser. Sarah Shahi spielte die Hauptrolle der Billie Connelly, die, erschöpft von der Betreuung ihrer beiden Kinder und voller Sehnsucht nach dem freigeistigen Leben, das sie in New York mit ihrer besten Freundin Sasha (Margaret Odette) führte, bevor sie den liebevollen und zuverlässigen Cooper (Mike Vogel) heiratete, anfängt, Tagebuch zu führen und über ihre Heldentaten mit einem Ex (Adam Demos) zu fantasieren.Netflix hat die Serie offiziell an Karfreitag abgesägt. Zur Besetzung der Serie gehörten außerdem Cleo Anthony, Darius Homayoun, Craig Bierko, Wallis Day, Jonathan Sadowski, Joyce Rivera und Li Jun Li. Die Serie wurde von Jordan Hawley und dem Oscar-prämierten Produzenten J. Miles Dale zusammen mit Rukeyser produziert. Rukeyser fungierte auch als Showrunner.In einem kürzlich geführten Podcast-Interview äußerte Shahi gegenüber Variety, dass er die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie als "herausfordernd" empfand, so wie sie es in der ersten Staffel nicht gewesen waren. "Ich will es nicht kleinreden, aber ich hatte definitiv nicht die Unterstützung, die ich in der ersten Staffel von den Leuten hatte, die an der Serie beteiligt waren", sagte sie. "Es wurde eine ganz andere Sache für mich, und ich habe keine Angst, das zu sagen. Ich kämpfte mit dem Material. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es die erste Staffel hatte - ich meine, ich werde nie wieder für Netflix arbeiten, nachdem ich das alles gesagt habe, aber ich kann nicht lügen. Und es war definitiv eine Herausforderung."