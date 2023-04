«A Town Called Malice»: Gangster-Serie debütiert kurz nach Ostern

TV-News

Die Serie bestehend aus Krimi und Familiensaga spielt in den 80er-Jahren und setzt sich mit einer geflohenen Gangster-Familie auseinander.

Ab dem 12. April wird die Krimiserievollständig auf Sky Q und dem Streamingdienst WOW verfügbar sein. Ebenfalls wird Sky Atlantic ab dem 12. April immer mittwochs um 20.15 eine Doppelfolge linear ausstrahlen. Im Auftrag von Sky Studios produziert Vertigo Studios den Achtteiler, der den Wiederaufstieg einer geflohenen Gangster-Familie zeigt.Sky beschreibt das Sky-Original als „berauschenden Cocktail aus Krimi und Familiensaga aus den frühen 80er-Jahren“, der den Lords folgt – einer Familie ehemaliger Gangster aus dem Londoner Süden, die in der kriminellen Nahrungskette ganz unten angekommen ist – und darüber sind sie nicht glücklich. Als sie nach einem Bandenkrieg an die Costa del Sol in Spanien fliehen, erkennen die Lords, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, sich neu zu erfinden und ihren früheren Ruhm wiederzuerlangen. Allerdings verbringen sie genauso viel Zeit damit sich gegenseitig zu bekämpfen wie ihre Gegner.Die Familie Lord wird angeführt von Jason Flemyng als Albert Lord, Jack Rowan als Gene Lord, Tahirah Sharif als Cindy Carter, Genes Freundin, und Martha Plimpton als Mint Ma, zu der sich noch weitere Familienmitglieder gesellen werden: Dougray Scott als Onkel Tony, Lex Shrapnel als Leonard Lord, Daniel Sharman als Kelly Lord, George Jaques als Anthony Lord und Eliza Butterworth als Carly Lord. Der Hauptressigeur ist Jamie Nonoughue und der Serienproduzent ist Andy Noble. Paul Gilbert ist Produzent für Sky Studios, während Jane Moore für Vertigo Films produziert.