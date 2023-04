«Love Is Blind» bekommt Live-Show

US-Fernsehen

Das Reunion-Special wird dieses Mal in Echtzeit ausgestrahlt.

Netflix setzt die Ausstrahlung von Live-Events fort – dieses Mal mit. Das Reunion-Special zu Staffel vier startet am Sonntag, den 16. April um 17.00 Uhr live aus Los Angeles (Ortszeit). «Love Is Blind: The Live Reunion», produziert von Embassy Row, wird sowohl Paare als auch Singles aus der Show zeigen, wie sie das ganze Drama der Staffel aufarbeiten.Unter der Moderation von Nick und Vanessa Lachey wird die Gruppe auch verraten, wer heute noch zusammen ist. Brandon Monk fungiert als Showrunner und ist zusammen mit Michael Davies ausführender Produzent. «Love Is Blind» wird von Kinetic Content produziert. Ausführende Produzenten sind Chris Coelen, Ally Simpson, Eric Detwiler, Brent Gauches und Brian Smith.«Love Is Blind: The Live Reunion» wird nach dem Live-Event als Stream auf Netflix verfügbar sein. Untertitel in weiteren Sprachen werden in den darauffolgenden Tagen verfügbar sein. Am Freitag veröffentlichte Netflix die Episoden, neun, zehn und elf.